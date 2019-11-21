МИД назвал сообщения о давлении РФ на расследование ударов в Сирии фейком

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Статья в американской газете New York Times о расследовании ударов по Статья в американской газете New York Times о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты является фейком и недобросовестной работой журналистов, Москва сожалеет, что издание не интересует расследование ударов террористов по объектам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, речь идет о статье в американской газете New York Times от 14 ноября под заголовком "Расследование ООН в отношении ударов по сирийским медицинским учреждениям может быть подорвано в результате российского ограниченного давления".

Авторы этой статьи заявляют об оказываемом Россией давлении на внутреннюю комиссию, которая была создана генсекретарем ООН. Американские журналисты считают, что эта комиссия была создана для расследования атак на сирийские больницы, а Россия при этом якобы выступает против придания огласке результатов ее работы.

Захарова отметила, что авторам статьи, перед тем как браться за расследование, "следовало бы знать, что Внутренняя комиссия была создана генсекретарем ООН 1 августа не для установления вины". "Задача этой комиссии - совершенствование применяемых различными агентствами ООН в зоне вооруженных конфликтов критериев проверки и идентификации объектов гражданской инфраструктуры. То есть речь идет о деконфликтинге, деконфликтации. Этот механизм действительно далек от совершенства, это очевидно не только нам", - указала Захарова.

"Это все можно назвать фейк, инсинуации, недобросовестная работа журналистов. Мы не впервые сталкиваемся с политизированным, непрофессиональным расследованием, которое публикуется в западной прессе. Как правило, все это основывается на подтасовке фактов, представлено публике в качестве сведений "надежных источников". Эта публикация не является исключением", - заявила дипломат.