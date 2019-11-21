В Москве проверяют ТЦ "Европейский" после угрозы "минирования"

Ранее сообщалось о проверках после сообщений с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского. Угрозы в адрес этих учебных учреждений не подтвердились. Кроме того, силовики проверяют продуктовый рынок "Фуд Сити" в новой Москве.