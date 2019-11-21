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РИА Новости

В Москве проверяют ТЦ "Европейский" после угрозы "минирования"

16:32 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители начали проверку торгового центра "Европейский" на западе Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверках после сообщений с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского. Угрозы в адрес этих учебных учреждений не подтвердились. Кроме того, силовики проверяют продуктовый рынок "Фуд Сити" в новой Москве.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Европейский" по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители уже приступили к проверке торгового центра.
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