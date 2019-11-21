Власти Ставрополья оценили ущерб от АЧС на одной из ферм в 200 млн рублей

"Мы заплатили людям - 63 миллиона на это отдали. Отслеживаем ситуацию. На самом деле, я бы не сказал, что она тревожная. Это, конечно, очень сложный и серьезный удар, мы оцениваем около 200 миллионов рублей потери как бюджета, так и сельхозпроизводителей, переработчиков. Но для нас, к сожалению, ситуацию становится такой уже постоянной... Боремся с ней", - сказал Владимиров, на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России", подчеркнув, что власти региона оперативно реагируют на подобные ситуации.