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РИА Новости

Власти Ставрополья оценили ущерб от АЧС на одной из ферм в 200 млн рублей

16:21 21.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Порядка 200 миллионов рублей потерял бюджет, сельхозпроизводители и переработчики Ставропольского края из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС), зафиксированного в октябре в Труновском районе, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В октябре региональное управление МЧС сообщило, что в Труновском районе на территории одной из ферм зафиксирован очаг АЧС.
По словам губернатора, территория района полностью купирована, работа по утилизации тушек свиней в зоне возникновения ЧС завершена, все домашнее поголовье и вся продукция мясокомбината изъяты. Глава региона также сообщил, что площадь карантина уменьшена до 5 километров.

"Мы заплатили людям - 63 миллиона на это отдали. Отслеживаем ситуацию. На самом деле, я бы не сказал, что она тревожная. Это, конечно, очень сложный и серьезный удар, мы оцениваем около 200 миллионов рублей потери как бюджета, так и сельхозпроизводителей, переработчиков. Но для нас, к сожалению, ситуацию становится такой уже постоянной... Боремся с ней", - сказал Владимиров, на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России", подчеркнув, что власти региона оперативно реагируют на подобные ситуации.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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