Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T16:20+0300
https://ria.ru/20191121/1561421620.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_161:0:2901:1541_1036x0_80_0_0_9b2eb867391721b08569526b170c4f57.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали угрозы США в адрес Египта из-за российских Су-35

16:20 21.11.2019
1998
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вашингтон, угрожая Египту санкциями за покупку российских Су-35, пытается запугиванием вынудить приобретать свое вооружение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, в Москве "обратили внимание на прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35".
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.
"Это очередной пример агрессивного поведения. К сожалению, это нынешний стиль Вашингтона", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Многофункциональный истребитель Су-35
15 ноября, 10:06Акценты
Первым делом – истребители: США угрожают Египту из-за российских Су-35Вашингтон грозит чуть ли не всему миру. За партнерские отношения с Россией обещает неминуемую кару. В этом списке оказался и Каир. Впрочем, такие месседжы находят все меньше адресатов.
"Мы видим, и у этого явления есть доказательства, что США изо всех сил стараются помешать развитию связей России с другими государствами", - отметила Захарова.
По ее словам, это касается военно-технического сотрудничества.
"Как мы понимаем, те идеологи, которые стоят за этой концепцией в Вашингтоне, пытаются убить двух зайцев: с одной стороны, навредить России, сорвать сделки, а заодно навязать зарубежным покупателям свое американское оружие", - подчеркнула она.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСу-35 или жизнь
Су-35 или жизнь
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Су-35 или жизнь
4450023
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФМинистерство обороны СШАСу-35РоссияСШАЕгипетВ мире
Рекомендуем
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Эксперт заявил об эффективности автомата ШАК-12 в городских условиях
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
В МИД оценили текущую ситуацию в Венесуэле
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД встревожены тем, что НАТО признала космос сферой проведения операций
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал невыдачу Британией виз российским журналистам
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявления Помпео о "поддержке" иранского народа
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Смартфон
"Яндекс" прокомментировал закон о предустановке российского софта
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия отметила сохранение вопроса нелегитимности властей Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния