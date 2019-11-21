В МИД прокомментировали угрозы США в адрес Египта из-за российских Су-35

Первым делом – истребители: США угрожают Египту из-за российских Су-35 Вашингтон грозит чуть ли не всему миру. За партнерские отношения с Россией обещает неминуемую кару. В этом списке оказался и Каир. Впрочем, такие месседжы находят все меньше адресатов.