В МИД прокомментировали угрозы США в адрес Египта из-за российских Су-35

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вашингтон, угрожая Египту санкциями за покупку российских Су-35, пытается запугиванием вынудить приобретать свое вооружение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, в Москве "обратили внимание на прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35".
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.
"Это очередной пример агрессивного поведения. К сожалению, это нынешний стиль Вашингтона", - сказала официальный представитель МИД РФ.
"Мы видим, и у этого явления есть доказательства, что США изо всех сил стараются помешать развитию связей России с другими государствами", - отметила Захарова.
По ее словам, это касается военно-технического сотрудничества.
"Как мы понимаем, те идеологи, которые стоят за этой концепцией в Вашингтоне, пытаются убить двух зайцев: с одной стороны, навредить России, сорвать сделки, а заодно навязать зарубежным покупателям свое американское оружие", - подчеркнула она.