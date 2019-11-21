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РИА Новости

Трамп призвал Тима Кука вовлечь компанию Apple в разработку сети 5G в США

16:14 21.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал главу Apple Тима Кука рассмотреть вопрос об участии компании в работе над технологией связи 5G на территории США.

"Вчера во время моей поездки в Остин, штат Техас, на запуск (производства) нового Mac Pro и для обсуждения строительства нового кампуса (компании Apple) стоимостью в один миллиард долларов, также в Техасе, я попросил Тима Кука рассмотреть вопрос о том, сможет ли он привлечь Apple в создание 5G в США. У них есть все – деньги, технологии, видение и Кук!", - написал Трамп в Twitter.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.
Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.
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Дональд ТрампТим КукAppleМоскваСШАТехасЭкономика
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