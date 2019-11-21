Трамп призвал Тима Кука вовлечь компанию Apple в разработку сети 5G в США

"Вчера во время моей поездки в Остин, штат Техас, на запуск (производства) нового Mac Pro и для обсуждения строительства нового кампуса (компании Apple) стоимостью в один миллиард долларов, также в Техасе, я попросил Тима Кука рассмотреть вопрос о том, сможет ли он привлечь Apple в создание 5G в США. У них есть все – деньги, технологии, видение и Кук!", - написал Трамп в Twitter.