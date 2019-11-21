МИД призвал временные власти Боливии способствовать консолидации общества

"Мы призываем временные боливийские власти продвигать объединительную повестку, способствовать консолидации общества и фокусироваться не на разжигании вражды, а именно на том, о чем я сказала. Только так страна может преодолеть выпавшее на ее долю нелегкое испытание", - заявила Захарова на брифинге в четверг.