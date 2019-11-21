МИД призвал временные власти Боливии способствовать консолидации общества

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва призывает временные власти Боливии способствовать консолидации общества, а не разжиганию вражды, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы призываем временные боливийские власти продвигать объединительную повестку, способствовать консолидации общества и фокусироваться не на разжигании вражды, а именно на том, о чем я сказала. Только так страна может преодолеть выпавшее на ее долю нелегкое испытание", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке, включая Боливию, "с которой нас исторически связывают узы дружбы и отношения взаимовыгодного сотрудничества".
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки. По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.