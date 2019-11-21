В Мордовии рассказали, во сколько раз вырастет цена справки для водителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований увеличится в 10 раз – с 300 до 3 тысяч рублей, заявил РИА Новости главный врач Республиканского наркологического диспансера Мордовии Анатолий Иванов.
По приказу Минздрава вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Раньше такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП. Врачи указывают, что нововведение приведет к значительному росту стоимости медицинских справок.
"Сегодня справка стоит 300 рублей, а будет стоить 3 тысячи. В 10 раз увеличится стоимость", - заявил агентству главврач республиканского наркодиспансера, объясняя наплыв желающих пройти обязательное медицинское освидетельствование для водителей по привычным ценам.
"Сегодня людей к нам пришло в пять раз больше, чем обычно. Если в среднем обращается по 70 лиц этой категории в день, то вчера мы приняли 500 человек. А сегодня людей еще больше. Привлекли всех врачей амбулаторной службы, работает экспертиза, все, кто свободен", - рассказал Иванов.
Он добавил, что при необходимости работа наркодиспансера может быть продлена – такая возможность рассматривается.