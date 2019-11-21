В Мордовии рассказали, во сколько раз вырастет цена справки для водителей

"Сегодня людей к нам пришло в пять раз больше, чем обычно. Если в среднем обращается по 70 лиц этой категории в день, то вчера мы приняли 500 человек. А сегодня людей еще больше. Привлекли всех врачей амбулаторной службы, работает экспертиза, все, кто свободен", - рассказал Иванов.