Пресс-конференция главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье

Во время мероприятия речь пойдет об инновационных подходах в реабилитации пациентов после трансплантации донорских органов, а также о запуске проекта для постгоспитального ведения реципиентов, самоконтроля и реабилитации пациентов после трансплантации донорских органов. Система представляет собой дополнительную информационную базу, позволяющую собирать информацию о самочувствии пациента за пределами медицинского учреждения.
В мероприятии также примет участие председатель правления Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов "НЕФРО-ЛИГА" Людмила КОНДРАШОВА.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В мероприятии также примет участие председатель правления Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов "НЕФРО-ЛИГА" Людмила КОНДРАШОВА.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/