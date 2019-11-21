Госдума приняла закон, позволяющий врио губернатора назначать сенатора

В соответствии с законопроектом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то он может назначить нового сенатора. Им может стать депутат местного заксобрания, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным действующим законодательством о порядке формирования Совфеда.