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РИА Новости

Госдума приняла закон, позволяющий врио губернатора назначать сенатора

14:52 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, позволяющий врио губернатора назначать сенатора.
Изменения вносятся в закон "О порядке формирования Совета Федерации". Авторами инициативы стали председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета по регламенту Андрей Кутепов.
В соответствии с законопроектом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то он может назначить нового сенатора. Им может стать депутат местного заксобрания, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным действующим законодательством о порядке формирования Совфеда.
Назначен новый сенатор в таком случае должен быть не позднее, чем через 10 дней после досрочного сложения полномочий предыдущим сенатором.
"Законопроект разработан с целью обеспечения реализации конституционного положения о представительстве в Совете Федерации от каждого региона по одному представителю от исполнительной и от законодательной властей субъекта федерации и ликвидации существующего пробела в законодательном регулировании", - пояснял ранее Клишас.
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