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РИА Новости

В Бурятии начали принимать жалобы на отсутствие доступной городской среды

14:52 21.11.2019 (обновлено: 17:50 21.11.2019)
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© РИА Новости / Мария ПлотниковаВид на одну из улиц в центре Улан-Удэ
Вид на одну из улиц в центре Улан-Удэ
© РИА Новости / Мария Плотникова
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители Бурятии теперь могут сообщить о недоступности зданий для маломобильных групп населения, передает сайт правительства региона.
О проблемах с доступом в жилые здания, социальные организации и общественные места нужно сообщать по горячей линии Минстроя по телефону (3012) 21-37-38. Также обращения от населения принимает Госстройжилнадзор на электронную почту info@rsgsn.govrb.ru или по номеру (3012) 46-07-86.
В республике создано 263 комиссии поселенческого уровня и две комиссии в городских округах, которые рассматривают заявления граждан по адаптации жилых помещений и ищут пути решения задач с учетом потребностей людей с инвалидностью.
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова в регионе разработаны рекомендации по организации доступной среды в зданиях и помещениях предприятий, предоставляющих людям коммунальные и бытовые услуги.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика БурятияАлексей ЦыденовБурятия
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