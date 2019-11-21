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РИА Новости

Володин: парламентарии от СГ должны пресекать искажение памяти о войне

14:42 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
С-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям Союзного государства скоординировать работу, которая позволила бы окончательно пресечь любые попытки исказить память о Великой Отечественной войне и роли советского народа в ней, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы договорились с нашими коллегами из парламентов Словакии и Израиля координировать свою деятельность (по защите исторической памяти - ред.), предлагаем сделать это и в рамках Союзного государства... Сделать все, чтобы нас не только услышали. Нам необходимо принимать решения, которые поставили бы точку в вопросе, что пересмотр итогов Великой Отечественной войны, пересмотр роли советского народа, советских солдат недопустим", - сказал он.

По оценке Володина, соответствующие законодательные акты "должны стать законами Европейского Союза, Совета Европы". "Руку никто не подаст тем правителям, которые затеяли пересмотр истории", - добавил Володин.
Володин в четверг провел в Петербурге 57-ю сессию Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии. На этой сессии, в частности, было принято заявление парламентариев, касающееся грядущего празднования 75-летия Великой Победы. В этом документе участники союзного парламента выразили свою оценку к попыткам исказить память о Великой Отечественной войне.
Депутаты отметили вклад в разгром врага всех республик Советского Союза, осудили попытки героизации нацизма, неприемлемую для белорусов и россиян идеологию западного мира, искажающую причины, ход и итоги войны. Они высказали озабоченность стремлением некоторых стран к формированию однополярного мира, нарушению архитектуры международной безопасности, осудили преследования в ряде стран ветеранов войны, воевавших в рядах Красной Армии.
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В связи с этим на сессии отмечалась необходимость не только заботы о благополучии ветеранов социально-правовыми мерами, но и сохранения исторической правды. Для этого предлагается предпринять конкретные действия по воспитанию у нового поколения уважения к истории Родины, а также расширить меры адресной поддержки ветеранов и законодательно обеспечить недопущение "размывания" исторической правды.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииГосдума РФВячеслав ВолодинБелоруссияРоссия
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