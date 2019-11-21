Володин: парламентарии от СГ должны пресекать искажение памяти о войне

С-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям Союзного государства скоординировать работу, которая позволила бы окончательно пресечь любые попытки исказить память о Великой Отечественной войне и роли советского народа в ней, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы договорились с нашими коллегами из парламентов Словакии и Израиля координировать свою деятельность (по защите исторической памяти - ред.), предлагаем сделать это и в рамках Союзного государства... Сделать все, чтобы нас не только услышали. Нам необходимо принимать решения, которые поставили бы точку в вопросе, что пересмотр итогов Великой Отечественной войны, пересмотр роли советского народа, советских солдат недопустим", - сказал он.

По оценке Володина, соответствующие законодательные акты "должны стать законами Европейского Союза, Совета Европы". "Руку никто не подаст тем правителям, которые затеяли пересмотр истории", - добавил Володин.

Володин в четверг провел в Петербурге 57-ю сессию Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии. На этой сессии, в частности, было принято заявление парламентариев, касающееся грядущего празднования 75-летия Великой Победы. В этом документе участники союзного парламента выразили свою оценку к попыткам исказить память о Великой Отечественной войне.

Депутаты отметили вклад в разгром врага всех республик Советского Союза, осудили попытки героизации нацизма, неприемлемую для белорусов и россиян идеологию западного мира, искажающую причины, ход и итоги войны. Они высказали озабоченность стремлением некоторых стран к формированию однополярного мира, нарушению архитектуры международной безопасности, осудили преследования в ряде стран ветеранов войны, воевавших в рядах Красной Армии.