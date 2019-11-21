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Новое оружие России
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РИА Новости

В Ростехе согласились с высокой оценкой автомата ШАК-12

14:42 21.11.2019 (обновлено: 16:46 21.11.2019)
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© Фото : Госкорпорация "Ростех"Крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
© Фото : Госкорпорация "Ростех"
Крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автоматный комплекс ШАК-12, получивший положительные отзывы в западных СМИ, имеет хороший экспортный потенциал и уже не первый раз высоко оценивается зарубежными экспертами, сообщил РИА Новости представитель Ростеха.
Ранее журналист Марк Эпископос в своей статье в издании The National Interest назвал крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 "ужасом на поле боя".
"ШАК-12 не первый раз получает высокие оценки западных экспертов. Автоматный комплекс, спроектированный для спецподразделений, превосходит зарубежные аналоги по многим характеристикам. Это идеальное оружие для контртеррористических операций в условиях населенных пунктов, с хорошим экспортным потенциалом. Интерес к нему на зарубежных выставках традиционно очень высок", - сказал представитель Ростеха.
ШАК-12 — это современный образец высокоэффективного штурмового оружия ближнего боя для подразделений специального назначения. Его основная задача — быстрое и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты бронежилет или укрытие.
В комплексе используется крупнокалиберный патрон 12,7×55 миллиметров, который имеет высокое останавливающее действие на ближней дистанции, но при этом быстро теряет энергию при увеличении дистанции стрельбы, что снижает вероятность поражения третьих лиц.
Штурмовой автоматный комплекс построен по компоновочной схеме "булл-пап", которая сокращает длину оружия, а входящие в комплект глушители различного типа обеспечивают значительное снижение уровня звука и исключение дульного пламени при стрельбе.
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Вчера, 12:15Новое оружие России
Эксперт заявил об эффективности автомата ШАК-12 в городских условиях
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Новое оружие РоссииШАК-12АК-12РостехМосква
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