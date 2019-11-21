В Ростехе согласились с высокой оценкой автомата ШАК-12

"ШАК-12 не первый раз получает высокие оценки западных экспертов. Автоматный комплекс, спроектированный для спецподразделений, превосходит зарубежные аналоги по многим характеристикам. Это идеальное оружие для контртеррористических операций в условиях населенных пунктов, с хорошим экспортным потенциалом. Интерес к нему на зарубежных выставках традиционно очень высок", - сказал представитель Ростеха.