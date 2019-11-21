Несырьевой экспорт Москвы за 9 месяцев вырос на 16% до $19,2 млрд

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы за первые девять месяцев текущего года вырос на 16,2% и достиг 19,2 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Москва по-прежнему занимает первое место среди регионов России по данному показателю – ее доля в общефедеральном объеме ННЭ составила 18,2%. В пятерку стран-лидеров среди экспортных направлений столицы по-прежнему входят Великобритания, Белоруссия, Казахстан, Турция и США, говорится в сообщении.
"Несырьевой неэнергетический экспорт столицы интенсивно развивается, причем по различным направлениям. Так, только в первые 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ННЭ в Великобританию вырос на 205%, в Турцию – на 587%, в США – на 28%, в Китай – на 64%, в Германию – на 27%, в Японию – на 13%. Департамент всесторонне поддерживает внешнеэкономическую деятельность столичных компаний и непрерывно совершенствует программы поддержки с учетом пожеланий самих предпринимателей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
По данным пресс-службы, доля высокотехнологичной продукции в структуре ННЭ столицы в январе–сентябре 2019 года составила 47,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем высокотехнологичного экспорта вырос на 16,4% до 9,1 миллиарда долларов.
В структуре несырьевого неэнергетического экспорта лидируют такие отрасли, как машины и оборудование, электроника и электротехника, транспортные средства и их компоненты, а также металлообработка и ювелирные изделия, отмечается в сообщении.