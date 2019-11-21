Несырьевой экспорт Москвы за 9 месяцев вырос на 16% до $19,2 млрд

"Несырьевой неэнергетический экспорт столицы интенсивно развивается, причем по различным направлениям. Так, только в первые 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ННЭ в Великобританию вырос на 205%, в Турцию – на 587%, в США – на 28%, в Китай – на 64%, в Германию – на 27%, в Японию – на 13%. Департамент всесторонне поддерживает внешнеэкономическую деятельность столичных компаний и непрерывно совершенствует программы поддержки с учетом пожеланий самих предпринимателей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.