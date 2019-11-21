Глава Ставрополья пообещал, что химзавод не построят без экоэкспертизы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Завод по производству нитроцеллюлозы в ставропольском городе Лермонтов не построят без экологической экспертизы и общественного обсуждения, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В октябре министерство энергетики, промышленности и связи региона рассказало, что новый завод по производству нитроцеллюлозы построят за 6,3 миллиарда рублей, его замкнутый цикл работы исключит вредные выбросы в атмосферу, а его расположение не затронет хвостохранилище (сооружение, принимающее и хранящее отходы добычи и переработки полезных ископаемых).
"Никакого строительства не ведется и даже проектирования еще не ведется. Ни один завод не будет построен без экологической экспертизы и общественного обсуждения. Если люди решат, что им завод такой не нужен, то кто будет против?", - сказал Владимиров на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России".
Губернатор отметил, что строительство завода позволит поднять экономическое состояние города, появятся необходимые рабочие места. Однако, как подчеркнул глава региона, экологической экспертизы еще не проводилось, и до ее проведения никакой речи о строительстве быть не может.