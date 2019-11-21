Глава Ставрополья пообещал, что химзавод не построят без экоэкспертизы

"Никакого строительства не ведется и даже проектирования еще не ведется. Ни один завод не будет построен без экологической экспертизы и общественного обсуждения. Если люди решат, что им завод такой не нужен, то кто будет против?", - сказал Владимиров на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России".