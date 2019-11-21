Глава парламента Молдавии обсудила с Матвиенко важность активизации диалога

КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный в четверг обсудила со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко важность активизации диалога между странами на уровне депутатов, сообщила пресс-служба молдавского парламента.

Гречаный вместе с делегацией Молдавии находится в Санкт-Петербурге, где проходит Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

"Стороны рассмотрели политическую ситуацию в Молдавии и подтвердили приоритеты в отношениях с Российской Федерацией. Председатель парламента подтвердила необходимость активизации межпарламентского диалога в интересах наших стран и народов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского парламента.

В свою очередь Матвиенко подчеркнула готовность оказать всемерную поддержку и поздравила парламент и президента страны с достойным разрешением ситуации после отставки правительства и предотвращением политического кризиса. Она также поздравила с результатами, достигнутыми новым премьером в ходе официального визита в Москву, который состоялся 20 ноября.

"На встрече обсуждалась инициатива институционализации взаимовыгодных отношений на уровне регионов. Председатель Совета федерации Федерального собрания России приняла приглашение посетить Республику Молдова в следующем году в рамках межрегионального форума", - отметили в молдавском парламенте.