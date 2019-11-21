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РИА Новости

Глава парламента Молдавии обсудила с Матвиенко важность активизации диалога

14:32 21.11.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный в четверг обсудила со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко важность активизации диалога между странами на уровне депутатов, сообщила пресс-служба молдавского парламента.
Гречаный вместе с делегацией Молдавии находится в Санкт-Петербурге, где проходит Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
"Стороны рассмотрели политическую ситуацию в Молдавии и подтвердили приоритеты в отношениях с Российской Федерацией. Председатель парламента подтвердила необходимость активизации межпарламентского диалога в интересах наших стран и народов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского парламента.
В свою очередь Матвиенко подчеркнула готовность оказать всемерную поддержку и поздравила парламент и президента страны с достойным разрешением ситуации после отставки правительства и предотвращением политического кризиса. Она также поздравила с результатами, достигнутыми новым премьером в ходе официального визита в Москву, который состоялся 20 ноября.
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"На встрече обсуждалась инициатива институционализации взаимовыгодных отношений на уровне регионов. Председатель Совета федерации Федерального собрания России приняла приглашение посетить Республику Молдова в следующем году в рамках межрегионального форума", - отметили в молдавском парламенте.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Президент Молдавии Игорь Додон 13 ноября объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. Парламент 14 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.
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