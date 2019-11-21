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РИА Новости

Посольство России в Сирии провело памятное мероприятие в честь Примакова

14:22 21.11.2019 (обновлено: 15:20 21.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Дамаске
Здание посольства РФ в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Праздничное мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня рождения бывшего премьер-министра РФ и главы МИД Евгения Примакова, состоялось в четверг в университете Дамаска с участием сирийских высокопоставленных дипломатов, передает корреспондент РИА Новости.
На организованном посольством РФ мероприятии с сирийской стороны присутствовали замглавы МИД Фейсал Микдад, помощник главы МИД Айман Сусан и другие чиновники, с российской - посол в САР Александр Ефимов. Помимо выступлений дипломатов, была проведена также фотовыставка с ключевыми моментами из жизни Примакова, в том числе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

"США и НАТО пытались закрыть доступ российскому присутствию в данном регионе и создали несколько военных союзов для противодействия России на Ближнем Востоке... РФ же выступила против гегемонии США", - заявил Сусан.

Он отметил, что Примаков был настоящим патриотом и "другом арабов" и сыграл значительную роль в формировании внешней политики РФ, выступая за взаимовыгодное укрепление отношений с арабскими странами.
Ефимов назвал Примакова выдающимся современником. "Он был разносторонним человеком, добивался успехов во всем, за что брался. Он обладал большими аналитическими способностями и широкой эрудицией, хладнокровием, выдержкой", - заявил посол.

"Не будет преувеличением сказать, что именно с Примакова началась новая продолжающаяся и по сей день эпоха в российской внешней политике", - подчеркнул он.

По словам Ефимова, решение России помочь Сирии было бы невозможно, если бы внешняя политика РФ "не базировалась на принципах, заложенных Примаковым".
Ректор университета Дамаска Мухаммад Кабакиби отметил, что Примаков был специалистом в арабской истории и выступал за выстраивание российско-арабских отношений на основе взаимного уважения.
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В свою очередь организатор мероприятия с сирийской стороны, декан факультета политологии университета Дамаска Сабир Баллюль заявил РИА Новости, что Примаков проявлял особый интерес к проблемам арабского мира. "Россия играет важную роль, противостоя международному терроризму и заговорам против Сирии. Мы всегда, вспоминая об этой поддержке со стороны России, вспоминаем и об этом человеке, укреплявшем сирийско-российские отношения на протяжении истории", - отметил Баллюль.
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В миреМИД РФЕвгений ПримаковСирияДамаск (город)
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