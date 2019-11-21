Госдума приняла закон о субсидиях регионам на социальные доплаты к пенсии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон о субсидиях регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам

Как ранее отмечало правительство, закон направлен на повышение эффективности и обеспечение своевременности предоставления целевой финансовой помощи в виде субсидий субъектам РФ на выплату региональной соцдоплаты к пенсии для неработающих пенсионеров. В связи с этим законом предусматривается изменение вида софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на выплату региональной социальной доплаты к пенсии.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, выплата региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году будет осуществляться в 31 субъекте Российской Федерации. На реализацию закона потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета в объеме: в 2020 году - 17,9 миллиарда рублей, в 2021 году - 17,2 миллиарда, в 2022 году - 16,2 миллиарда рублей.