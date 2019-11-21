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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Силуанов проведет заседание комиссии Россия-Китай по инвестсотрудничеству

14:15 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Глава Минфина РФ Антон Силуанов на следующей неделе проведет заседание комиссии РФ-КНР по инвестсотрудничеству.
Взаимодействие национальных платежных систем Китая и России, содействие трансграничным расчетам в национальных валютах, прямые инвестиционные проекты – темы, которые обсудят в Пекине на следующей неделе.
Соглашение о двусторонних расчетах в национальных валютах было подписано пятого июня, теперь стороны работают над созданием системы передачи финансовых сообщений между двумя странами, отличной от международной платёжной системы SWIFT.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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