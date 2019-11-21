Силуанов проведет заседание комиссии Россия-Китай по инвестсотрудничеству

Взаимодействие национальных платежных систем Китая и России, содействие трансграничным расчетам в национальных валютах, прямые инвестиционные проекты – темы, которые обсудят в Пекине на следующей неделе.

Соглашение о двусторонних расчетах в национальных валютах было подписано пятого июня, теперь стороны работают над созданием системы передачи финансовых сообщений между двумя странами, отличной от международной платёжной системы SWIFT.