Пресс-конференция о торгово-экономическом сотрудничестве России и Палестины

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22 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги четвертого заседания межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству ".