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РИА Новости

Пресс-конференция о торгово-экономическом сотрудничестве России и Палестины

14:10 21.11.2019 (обновлено: 14:13 21.11.2019)
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22 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги четвертого заседания межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству ".
Участники:
- министр национальной экономики Государства Палестина Халед ОСЕЙЛИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ.

С 20 по 22 ноября в Москве проходит четвертое заседание межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках мероприятия будут подведены итоги состоявшихся переговоров и обозначены перспективы дальнейшего взаимодействия в данной сфере.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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