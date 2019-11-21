Главы МИД G20 обсудят торговлю, устойчивое развитие и Африку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 ноября в японской Нагое примет участие в очередном совещании глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати".
"В ходе совещания в Нагое особое внимание по инициативе японской стороны будет уделено трем крупным темам: свободная торговля и глобальное экономическое управление, цели устойчивого развития и Африка. Принятие итогового документа не предусматривается. Практический результат ожидается в плане сближения позиций по укреплению архитектуры международных отношений и содействия осуществлению социально-экономического прогресса", - говорится в комментарии.
В ведомстве сообщили, что в выступлениях Лаврова будет отмечена важность подтверждения незыблемости Устава ООН как источника международного права, главенствующей роли ООН в выстраивании межгосударственного сотрудничества по всему спектру глобальных проблем. Также будут подробно освещены последние события в наращивании разнопланового партнерства российской стороны со странами Африки и, в частности, проведения в Сочи 23-24 октября саммита и экономического форума Россия-Африка.
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"В рамках "Группы двадцати" продолжим призывать партнеров к конкретным шагам по обеспечению устойчивости государственного долга, созданию юридических рамок для возврата преступно нажитых и незаконно вывезенных за рубеж экономических активов, повышению финансовой грамотности населения, защите прав онлайн-потребителей. Готовим ряд новых инициатив к саудовскому председательству в "Группе двадцати", - добавили в МИД.