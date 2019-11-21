Главы МИД G20 обсудят торговлю, устойчивое развитие и Африку

"В ходе совещания в Нагое особое внимание по инициативе японской стороны будет уделено трем крупным темам: свободная торговля и глобальное экономическое управление, цели устойчивого развития и Африка. Принятие итогового документа не предусматривается. Практический результат ожидается в плане сближения позиций по укреплению архитектуры международных отношений и содействия осуществлению социально-экономического прогресса", - говорится в комментарии.

В ведомстве сообщили, что в выступлениях Лаврова будет отмечена важность подтверждения незыблемости Устава ООН как источника международного права, главенствующей роли ООН в выстраивании межгосударственного сотрудничества по всему спектру глобальных проблем. Также будут подробно освещены последние события в наращивании разнопланового партнерства российской стороны со странами Африки и, в частности, проведения в Сочи 23-24 октября саммита и экономического форума Россия-Африка.