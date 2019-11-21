Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T13:47+0300
https://ria.ru/20191121/1561397095.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:81:2754:1631_1036x0_80_0_0_4efb39f13efcd69bacda1c0775a87382.jpg
РИА Новости

Главы МИД G20 обсудят торговлю, устойчивое развитие и Африку

13:47 21.11.2019
315
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк"Группа двадцати"
Группа двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Группа двадцати" . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран "двадцатки" на встрече 22-23 ноября в Японии будут обсуждать вопросы свободной торговли, устойчивого развития и Африки, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 ноября в японской Нагое примет участие в очередном совещании глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати".
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
4 ноября, 12:17
Спикеры парламентов стран G20 заявили о готовности бороться с коррупцией
"В ходе совещания в Нагое особое внимание по инициативе японской стороны будет уделено трем крупным темам: свободная торговля и глобальное экономическое управление, цели устойчивого развития и Африка. Принятие итогового документа не предусматривается. Практический результат ожидается в плане сближения позиций по укреплению архитектуры международных отношений и содействия осуществлению социально-экономического прогресса", - говорится в комментарии.
В ведомстве сообщили, что в выступлениях Лаврова будет отмечена важность подтверждения незыблемости Устава ООН как источника международного права, главенствующей роли ООН в выстраивании межгосударственного сотрудничества по всему спектру глобальных проблем. Также будут подробно освещены последние события в наращивании разнопланового партнерства российской стороны со странами Африки и, в частности, проведения в Сочи 23-24 октября саммита и экономического форума Россия-Африка.
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
20 октября, 00:38
Страны G20 готовят базу для решений по налогам для цифровых компаний
"В рамках "Группы двадцати" продолжим призывать партнеров к конкретным шагам по обеспечению устойчивости государственного долга, созданию юридических рамок для возврата преступно нажитых и незаконно вывезенных за рубеж экономических активов, повышению финансовой грамотности населения, защите прав онлайн-потребителей. Готовим ряд новых инициатив к саудовскому председательству в "Группе двадцати", - добавили в МИД.
300000
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФООНСаммит G20В мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев обсудит с вице-президентом Азербайджана двусторонние отношения
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Швейцарии У. Маурером
Путин отметил уровень двусторонних отношений России и Швейцарии
Президент РФ Владимир Путин
В России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил Путин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ули Маурер во время встречи
Медведев провел встречу с президентом Швейцарии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи. 21 ноября 2019
Медведев прокомментировал визит вице-президента Азербайджана в Россию
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
В бизнес-центре Чэнду открылся павильон национальных российских товаров
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов проведет заседание комиссии Россия-Китай по инвестсотрудничеству
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал причину паузы в переговорах КНДР и США
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
Инженер самого длинного морского моста рассказал о сложностях строительства
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния