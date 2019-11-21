Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-21T13:20+0300
https://ria.ru/20191121/1561395499.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155471/54/1554715477_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b4ac6bdb55a9501e6d678102efdaf0c2.jpg
РИА Новости

Кремль не располагает данными о преступлениях российских ЧВК в Сирии

13:20 21.11.2019
753
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кремль не располагает никакой информацией о якобы преступлениях российских частных военных компаний в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не видели. Ничего не могу сказать... Нет, мы не располагаем такой информацией. Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать видео в интернете, где несколько говорящих по-русски человек в военной форме совершают жестокое убийство.
В четверг в СМИ появилось видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
1311115
Обсудить 2
Война в СирииДмитрий ПесковСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани
Силы безопасности Евфрата примут меры после атаки на российский патруль
Турецкие военные на севере Сирии
В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали обвинения Киева по поводу задержанных кораблей
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД назвал сообщения о давлении РФ на расследование ударов в Сирии фейком
Флаг террористической группировки Исламское государство* (ИГ*) в Сирии
Лавров заявил о провале попытки ИГ* и "ан-Нусры"* создать халифат
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД предупредил россиян о манифестациях во Франции и Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: до сих пор не предоставлены данные украинских радаров по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Товары произведенные в России, помеченые специальными метками на полках украинских магазинов
Торгпред Украины: Киев не может закрыться от российских товаров стеной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии подписал указ об увеличении зарплат и пенсий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния