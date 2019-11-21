Кремль не располагает данными о преступлениях российских ЧВК в Сирии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кремль не располагает никакой информацией о якобы преступлениях российских частных военных компаний в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не видели. Ничего не могу сказать... Нет, мы не располагаем такой информацией. Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать видео в интернете, где несколько говорящих по-русски человек в военной форме совершают жестокое убийство.
В четверг в СМИ появилось видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба.