Кремль не располагает данными о преступлениях российских ЧВК в Сирии

"Нет, не видели. Ничего не могу сказать... Нет, мы не располагаем такой информацией. Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать видео в интернете, где несколько говорящих по-русски человек в военной форме совершают жестокое убийство.