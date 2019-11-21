Забайкалье выделит в 20 раз больше средств на покупку жилья молодым семьям

ЧИТА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Забайкалья выделят в 2020 году в 20 раз больше денег на покупку жилья молодым семьям, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"На приобретение жилья молодым семьям в 2020 году в Забайкалье будет выделено почти в 20 раз больше денежных средств. Ежегодно эта сумма была в пределах 10-15 миллионов рублей, в этот раз практически 250 миллионов рублей на это предусмотрено", - говорится в сообщении со ссылкой на и.о. министра финансов региона Веру Антропову.
Отмечается, что власти региона впервые потратят деньги на приобретение жилья для учителей в сельской местности. В пресс-службе уточнили, что на это предусмотрено 20 миллионов рублей. Медицинским работникам покупку жилья профинансирует федеральный центр, сумма будет определена в ближайшее время. В пресс-службе отметили, что в 2019 году по плану соцразвития центров экономического роста для медработников Забайкалья уже закупили 73 квартиры, до конца года эта цифра возрастет до 83.
Как рассказали в пресс-службе, проект бюджета на 2020 год ориентирован на развитие региона.
"Согласно документу, доходы края составят 70,7 миллиарда рублей, что на 12,3 миллиарда больше, чем в бюджете на 2019 год. На 44% по сравнению с аналогичной версией документа 2019-го года увеличивается финансирование социальной сферы и составляет 45,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Власти Забайкалья в 2020 году на развитие здравоохранения планируют направить 12,6 миллиарда рублей, на образование – 17,7 миллиарда рублей, на социальную политику – 12,5 миллиарда рублей, расходы на физкультуру и спорт составят 931,3 миллиона рублей. "На поддержку сельского хозяйства предусмотрен 1 миллиард рублей с ростом на 9 % к предыдущему году. Объем дорожного фонда в 2020 году составляет 6,5 миллиарда рублей. Кроме того, 1,5 миллиарда рублей направят на поддержку жилищно-коммунального комплекса", - добавили в пресс-службе.