Забайкалье выделит в 20 раз больше средств на покупку жилья молодым семьям

"На приобретение жилья молодым семьям в 2020 году в Забайкалье будет выделено почти в 20 раз больше денежных средств. Ежегодно эта сумма была в пределах 10-15 миллионов рублей, в этот раз практически 250 миллионов рублей на это предусмотрено", - говорится в сообщении со ссылкой на и.о. министра финансов региона Веру Антропову.

Отмечается, что власти региона впервые потратят деньги на приобретение жилья для учителей в сельской местности. В пресс-службе уточнили, что на это предусмотрено 20 миллионов рублей. Медицинским работникам покупку жилья профинансирует федеральный центр, сумма будет определена в ближайшее время. В пресс-службе отметили, что в 2019 году по плану соцразвития центров экономического роста для медработников Забайкалья уже закупили 73 квартиры, до конца года эта цифра возрастет до 83.