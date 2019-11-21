ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. В Тюменской области 2020 год объявлен Годом сельского предпринимательства в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Речь ведь идет не о наборе рамочных мероприятий, а о систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, новых ролевых моделей, новых форм бизнес-активности – от шитья и рукоделия до сбора и переработки дикоросов. И, конечно, о создании новых инструментов поддержки такой деятельности", - сказал глава региона, обращаясь с ежегодным посланием к региональному парламенту и жителям области.

По словам губернатора, одной из приоритетных задач на 2020 год станет формирование новой программы инвестиционного развития Тюменской области. Особое внимание при этом будет уделено не внешним, а внутренним, региональным источникам капиталовложений.

"В планах - добиться вступления в национальный проект по производительности труда не менее чем 64 областных предприятий, что составляет две трети от целевого значения 2024 года. Те, кто встанет на этот путь сейчас, приобретут немалые конкурентные преимущества", - сообщил Моор.

Губернатор также поставил задачу по созданию двух экономических кластеров – межрегионального нефтепромышленного, под эгидой компании "Газпромнефть", и регионального нефтехимического, ядром которого выступает "Сибур".

Для предпринимательского сообщества будет организован "Единый день отчетности", который будет проходить на одной площадке с участием сразу всех органов исполнительной власти, и региональных, и федеральных, будет включать открытое, публичное, комплексное обсуждение правоприменительной практики. Параллельно будут выявляться и тиражироваться лучшие практики эффективного, нормативно корректного, не входящего в зону риска ведения хозяйственной деятельности.