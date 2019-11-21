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РИА Новости

Энергетики перенесли сроки ликвидации аварии на теплотрассе в Новосибирске

05:16 21.11.2019 (обновлено: 13:08 21.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Теплоэнергетики отложили до 14.00 (10.00 мск) четверга сроки ликвидации аварии на теплотрассе в Новосибирске, вместо пяти метров трубы заменить потребовалось 30 метров, сообщает в четверг Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК). Ночью в городе было -25.
Авария на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице произошла во вторник, оставив без тепла в 25-градусный мороз 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее быстро устранили и подачу тепло восстановили, но на том же участке произошла новая авария.

"Сроки окончания работ пришлось продлить с 07.15 до 14.00 21 ноября – в ходе устранения аварии стало очевидно, что объем работ нужен масштабный. Потребовалось заменить не два-пять метров трубы, как мы предполагали, а 30", - приводятся в сообщении слова советника генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петра Бажина.

В компании сообщили, что работы по замене участка велись всю ночь, но нужно еще несколько часов.
Правительство области сообщает, что губернатор Андрей Травников ранее прервал работу на форуме "Транспорт России" и срочно вылетел в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать ход работ.
В ночь на четверг губернатор провел совещание в оперативном штабе по ликвидации аварии и поручил с утра организовать поквартирные обходы домов электриками с проверкой электрооборудования. Минздраву региона поручено временно перераспределить пациентов 13-й поликлиники в другие учреждения.
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Сейчас теплоснабжение 30 домов восстановлено. По данным управляющих компаний, температура в квартирах составляет от 17 до 22 градусов. В зоне отключения остаются 12 жилых домов, четыре детских учреждения и поликлиника.
Для жителей домов в зоне отключения организованы три круглосуточных пункта временного размещения, где готовы принять их и обеспечить горячим питанием. Желающим выдаются электрообогреватели. Ведутся постоянные обходы квартир.
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