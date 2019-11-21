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РИА Новости

В Кремле ответили на сообщения об убытках из-за запрета полетов в Грузию

13:04 21.11.2019
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© Depositphotos / BoneKotСамолет грузинской авиакомпании Airzena
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / BoneKot
Самолет грузинской авиакомпании Airzena. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кремль прежде всего волнуют вопросы безопасности граждан на территории Грузии, а вопросы об убытках и компенсациях бизнесу, занимающемуся перелетами, необходимо направить в Минтранс РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за приостановки авиасообщения между РФ и Грузией не продала билетов в Грузию на 1 миллиард рублей. Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.
Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
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"В Кремле разделяют обеспокоенность за безопасность наших граждан. Все остальные вопросы - к нашему транспортному ведомству", - сказал Песков в ответ на вопрос, разделяет ли Кремль беспокойство бизнеса относительно убытков из-за приостановки перелетов в Грузию.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
8 июля, 00:20
Авиасообщение между Россией и Грузией
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Прекращение авиасообщения между Россией и ГрузиейДмитрий ПесковРоссияГрузияЭкономика
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