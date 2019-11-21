В Кремле ответили на сообщения об убытках из-за запрета полетов в Грузию

Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за приостановки авиасообщения между РФ и Грузией не продала билетов в Грузию на 1 миллиард рублей. Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.

"В Кремле разделяют обеспокоенность за безопасность наших граждан. Все остальные вопросы - к нашему транспортному ведомству", - сказал Песков в ответ на вопрос, разделяет ли Кремль беспокойство бизнеса относительно убытков из-за приостановки перелетов в Грузию.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.