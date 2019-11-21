Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков

"Мы не знаем решения суда на этот счет, документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос об иске ФБК к президенту РФ Владимиру Путину.