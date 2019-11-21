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РИА Новости

Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков

13:01 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обсуждать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к президенту РФ Владимиру Путину, который еще не рассмотрен в суде, преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы не знаем решения суда на этот счет, документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос об иске ФБК к президенту РФ Владимиру Путину.
Молоточек судьи
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Говоря о том, существует ли вероятность, что президент появится в суде или пришлет своих представителей, Песков отметил, что, если иск будет принят к рассмотрению, этим будут заниматься юристы.
"Сейчас говорить не о чем", - добавил он.
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Фонд борьбы с коррупциейДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
когда уже этот фонд переселят в дурку?!
21 ноября, 13:31
коля мамин мамин
3128017214
не фанат Навального, но иск подан абсолютно верно и путин должен отвечать перед народом и законом за все свои преступления
21 ноября, 13:52
tthesun2019
29110866191
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