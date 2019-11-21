Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обсуждать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к президенту РФ Владимиру Путину, который еще не рассмотрен в суде, преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы не знаем решения суда на этот счет, документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос об иске ФБК к президенту РФ Владимиру Путину.
Говоря о том, существует ли вероятность, что президент появится в суде или пришлет своих представителей, Песков отметил, что, если иск будет принят к рассмотрению, этим будут заниматься юристы.
"Сейчас говорить не о чем", - добавил он.