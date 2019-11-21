Три аварийных здания снесены в подмосковной Балашихе

Он добавил, что всего почти за два года на территории городского округа Балашиха выявлено 118 объектов незавершенного строительства, из них 68 самовольных объектов. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 32 объекта, что составляет порядка 30% от общего количества. Работа будет продолжена и в 2020 году.