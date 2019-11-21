Три аварийных здания снесены в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Три аварийных объекта на территории АО "Научно исследовательский инженерный институт" снесены в западной промзоне городского округа Балашиха Московской области, сообщил РИА Новости председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Снос был произведен в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства. Общая площадь аварийных объектов составила 4,8 тысяч квадратных метров.
"В подмосковной Балашихе завершен снос аварийных зданий на территории АО "Научно исследовательский инженерный институт". Ликвидации подверглись административно-производственное здание и две пристройки лабораторного корпуса", - сказал Гордиенко.
Он добавил, что всего почти за два года на территории городского округа Балашиха выявлено 118 объектов незавершенного строительства, из них 68 самовольных объектов. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 32 объекта, что составляет порядка 30% от общего количества. Работа будет продолжена и в 2020 году.