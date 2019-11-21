Более пяти миллиардов рублей получит Вологодчина на проект "Чистая вода"

ВОЛОГДА, 21 ноя – РИА Новости. В Вологодской области к 2024 году более 63% населения будет получать качественную питьевую воду из систем централизованного водоснабжения, на их модернизацию область получит 5 миллиардов рублей по национальному проекту "Экология", сообщил РИА Новости в четверг первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

"Это не секрет, что мы находимся на последнем месте в стране по качеству питьевой воды. Проблема касается всей области, кроме Череповца. Только 38% населения в 2018 году были обеспечены качественной питьевой водой. Вот с таких показателей мы начинаем",- сказал Кольцов.

Он уточнил, что своими силами регион начал решать проблему еще в 2016 году, разработав программу "Вода Вологодчины" с объемом финансирования 200 миллионов рублей.

"Мы показали истинную картину, да, мы на последнем месте. Именно поэтому федерация готова выделить 5 миллиардов рублей до 2024 года. В этом году Вологодская область стала участником федерального проекта "Чистая вода", входящего в состав национального проекта "Экология", - сказал он.

Весь проект разбит на три этапа. В 2019-2020 годах на первом этапе реконструируют реагентное хозяйство на очистных сооружениях водопровода Вологды с общим объемом финансирования 214,5 миллионов рублей, большая часть -161,5 миллионов рублей выделена из федерального бюджета. На втором этапе – проведут модернизацию существующих и строительство новых магистральных водопроводов Вологды. В 2022-2023 годах запланировано строительство четвертой очереди очистных сооружений водопровода Вологды и реконструкция первых трех.