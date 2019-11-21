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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

В бизнес-центре Чэнду открылся павильон национальных российских товаров

12:36 21.11.2019
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CC BY 4.0 / Wwklion / Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
CC BY 4.0 / Wwklion /
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Российский национальный павильон, в котором представлены товары более 30 отечественных брендов, открылся в среду в Международном бизнес-центре города Чэнду (административный центр провинции Сычуань).
Руководитель павильона Фу Лэй на церемонии открытия сообщил, что Российский национальный товарный павильон в провинции Сычуань – это торговая платформа нового типа между двумя странами, которая была создана благодаря поддержке ряда правительственных ведомств и отраслевых ассоциаций России. В российской зоне откроются также учебный центр, знакомящий с культурой и искусством страны, а также выставочный зал, посвященный кулинарным традициям России.
По словам Фу Лэя, в будущем планируются регулярные поездки членов правительственных и отраслевых делегаций из России в Сычуань в инвестиционных и торговых целях, ведущие компании получат поддержку при выходе на китайский рынок. Китайским компаниям, намеревающимся выйти на российский рынок, также будет оказана помощь в поиске каналов и организации обслуживания.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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