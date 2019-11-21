Вадим Шумков: в Курганской области не та ситуация, чтобы ходить по кругу

Губернатор Курганской области Вадим Шумков , проработав в регионе более года, уже существенно изменил структуру управления областью, сократил аппарат чиновников и намерен продолжать оптимизацию регионального и муниципального управления. Об этом, а также о ситуации в экономической и социальной сфере, повышении зарплат бюджетникам, газификации приграничных районов области, сотрудничестве с Казахстаном и Китаем и сроках восстановления сгоревшего храма Чимеевского мужского монастыря он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Дарья Ураева.

— Вадим Михайлович, вы уже почти два месяца находитесь в должности губернатора. Как-то изменилась ваша жизнь после победы на выборах? Какие процессы стали сложнее, какие, наоборот, проще?

— На самом деле в этой должности я уже более года — первые 11 месяцев я занимал ее будучи назначенным президентом, и вот уже два месяца я работаю как избранный народом губернатор Курганской области. На самом деле сильно ничего не изменилось — распорядок рабочего времени такой же жесткий, вопросы те же самые. До выборов звучали отдельные наивные заявления, что моя активность в работе якобы только ради победы. А сама победа тогда для чего? Потому ничего не изменилось, будем работать не менее активно.

— Вы ранее утвердили новую структуру и новый состав регионального правительства. Какие основные задачи ставите перед командой?

— Иногда встречаются такие утверждения, что одни и те же люди в правительстве должны работать долго. Я полагаю, это не панацея. Нередко встречаются ситуации, когда составы правительств работали по 15-20 лет, тем не менее регионы побили все рейтинги снизу. Получается такая интересная ситуация, что, с одной стороны, правительство работало долго и все стали ветеранами труда, а регион почему-то эффекта не достиг. И спросить не с кого. У меня отношение в этом плане немного проще. Что в экономике, что в государственной и муниципальной службе сотрудник принимается под задачу. Если он в состоянии ее выполнить — работает дальше, если нет, то занимаемся его переподготовкой и повышением квалификации, но если и это не помогает, ищем другого человека. Госслужба не синекура, а очень ответственная работа, требующая нередко и самоотдачи, и очень высоких квалификационных качеств. Самое главное, чтобы это не превращалось в кадровую чехарду. Но всегда надо видеть настоящую цель – люди должны получать качественную государственную службу. А уж кто ее оказывает, поверьте, для них не так значимо. Это уже наши вопросы.

Мы достаточно сильно подрезали структуру правительства. Но оставили какие-то элементы ввиду того, что был предвыборный период. После выборов мы еще раз подкорректировали структуру — вместо 11 замов губернатора сейчас осталось всего лишь пять и один вице-губернатор, то есть верхних начальников практически в два раза стало меньше. Кроме того, были упразднены несколько уполномоченных органов, в которых сегодня нет необходимости. Часть подведомственных организаций также ушли с карты области. Сегодняшнюю структуру правительства я считаю достаточно рабочей, будем двигаться дальше. Без суеты, но и без зависаний, поскольку любая застывшая форма сама в себе порождает застой.

— Текущий состав правительства окончательный или возможны изменения?

— Касательно самой структуры в ближайшее время кардинальных изменений не предвижу. Касательно кадровых назначений — отдельные будут, но не глобальные. Надеюсь, по крайней мере. Мы выращиваем местные кадры. Заработал управленческий резерв. Подросшее поколение готово замещать более высокие управленческие должности. Таких примеров у нас уже много. Это оживляет структуру и дает смысл стремиться в нее молодым, поскольку иная кланово-семейная проформа людей отталкивает, заставляет уезжать в другие регионы в поисках карьерного роста. А это нам не надо. Я одно скажу, что, как начальник, я наверняка вредный, строгий. Но моя вредность и строгость проистекает не от моего характера, а исключительно от сложности задач, которые стоят перед Курганской областью. Почивать на лаврах, бесконечно посещая праздные мероприятия, некогда ни мне ни моим коллегам. Именно этим и продиктовано все вышесказанное.

— Вы присутствовали в начале октября на встрече президента РФ Владимира Путина с новыми губернаторами?

— Да.

— Какие вопросы и темы вы лично подняли перед президентом? Что пожелал и посоветовал президент новым главам регионов, какие задачи поставил перед вами всеми?

— Президент пожелал удачи в нашем нелегком деле, а мы поздравили его с прошедшим днем рождения. У него день рождения 7 октября, а встреча состоялась 9 октября. Это было просто и по-человечески приятно.

— С кем из новых губернаторов вы уже установили рабочие и дружеские отношения? Какие вопросы обсуждаете, по каким темам советуетесь?

— Со многими. С некоторыми из губернаторов мы вместе проходили обучение, с кем-то познакомился относительно недавно. Мы общаемся со многими коллегами, когда встречаемся. С несколькими из них постоянно поддерживаем диалог, практически каждую неделю переписываемся или созваниваемся, советуемся.

— Как складывается взаимодействие с куратором региона Антоном Силуановым?

— Очень хорошо. Я осознанно попросил Антона Германовича быть нашим куратором, потому что, во-первых, он человек достаточно выдержанный и его сложно чем-то удивить, включая то положение, в котором оказалась Курганская область. Во-вторых, он относится как раз к той категории людей, которые формируют управленческие решения. А у Курганской области сегодня не та ситуация, чтобы ходить по кругу и, прошу прощения, бесконечно тренироваться. Потому я лично попросил Антона Германовича стать нашим куратором и искренне благодарен, что он согласился. Каждый раз, когда встречаемся, проговариваем новые рабочие моменты. Он деловой человек, я, смею надеяться, тоже, потому нам достаточно комфортно общаться.

— Какие напутствия звучат с его стороны?

— Работать как можно качественнее, очень бережно относиться к бюджетным деньгам, чем я и занимаюсь вне зависимости от того, федеральные это средства, региональные или муниципальные. Антон Германович приезжал к нам в августе, посмотрел промежуточный результат нашей работы, мне показалось, ему по-хорошему понравилось. С тех пор мы еще много что сделали.

— Готова ли уже программа ускоренного социально-экономического развития Курганской области?

— Да, конечно, мы уже внесли ее в правительство первыми, ждем ее утверждения. Дмитрий Медведев собирал по этому поводу совещание в октябре, я на нем был. Порядка месяца назад прозвучало, что программы нашего региона и ряда других внесены и должны быть приняты. Мы надеемся, что до конца года она будет утверждена.

— Какие основные параметры заложены в программу и как планируете достигать их?

— В первую очередь активизация экономики, а также решение наиболее острых социальных вопросов, которые не решаются через национальные проекты и областной бюджет. И, конечно же, перенастройка региона на развитие в целом, потому что нужно уходить от постоянного падения и вставать на путь подъема. Для решения наиболее острых вопросов нужна федеральная поддержка, но постепенно и последовательно в регионе должны запускаться собственные внутренние источники роста.

— На встрече с Владимиром Путиным в августе вы обсуждали вопрос газификации приграничных районов, президент поручил вам решить этот вопрос с Газпромом. В какой стадии решение вопроса?

— На самом деле мы обращались с просьбой к президенту чуть ранее, а на встрече просто прозвучал этот вопрос. Владимир Владимирович поручил Газпрому эту тему дорабатывать. Мы подготовили вместе с сотрудниками компании весьма рабочее предложение по корректировке программы газификации Курганской области, сама программа сейчас на рассмотрении у руководства компании. Я надеюсь, что в течение ближайшего времени у меня получится встретиться с Алексеем Миллером для того, чтобы по этой программе договориться. Кроме того, нам помогает Минэнерго. Газификация Курганской области в части сельских территорий сегодня чуть более 32 процентов. Этот процент, я считаю, недопустимо мал. Для повышения уровня качества жизни жителей нужен газ. Меры по снижению задолженности мы приняли, Газпрому результат понравился. Сейчас надо двигаться по дальнейшей газификации наших территорий, особенно в приграничных районах.

— Президент тогда отметил крайне низкий уровень средней зарплаты в Курганской области. Как решается этот вопрос?

— Решаем. Ситуация достаточно прозаична. Сегодня уже мы прошли практически по всем крупным медицинским учреждениям, посмотрели, где есть превышение управленческого персонала – это когда по 5-10 бухгалтеров в больнице сидят и получают в два раза больше, чем лечащий врач. Странные закупки поубирали, мониторинг закупочных цен ввели, занялись снижением тарифов на коммунальные услуги. Сразу стали появляться средства. Нам удалось сэкономить серьезные деньги и направить их на зарплаты конкретно медицинскому персоналу.

Сейчас похожую процедуру мы начинаем и в образовательных учреждениях. Ну, например, в Москве один директор на восемь школ. А у нас в большинстве муниципалитетов одна школа – одно юридическое лицо, один детский сад – одно юридическое лицо, причем все на расстоянии вытянутой руки, и везде одни начальники. Социальная система. В детских домах по три сотрудника на одного ребенка. Это не считая сотрудников школ, которые с ними занимаются. Содержание одного ребенка в детском доме обходится государству в миллион рублей в год. При этом по количеству побегов и нарушений бьем рекорды.

Похожая картина в администрациях муниципальных образований. У нас на душу населения в два раза больше муниципальных чиновников и бюджетных учреждений, чем в соседней Тюменской области. Но там еще и доходы бюджета многократно выше. Начинать такое повышение надо с бюджетной сферы, если мы хотим повышать зарплату людям, то должно быть как можно меньше начальников и как можно больше людей, которые именно работают, оказывают услуги и занимаются фактически работой. Думаю, этот процесс пошел, он идет достаточно болезненно, потому что за всем этим стоят живые люди. Система должна быть эффективной и гибкой, мы оставляем как можно меньше начальников, ни рубля из сферы не забираем, а все высвобождаемые деньги направляем на ремонт самих учреждений, увеличение заработных плат. Это про бюджетный сектор. А касательно небюджетного сектора – это привлечение инвесторов и рост малого бизнеса, потому что в ряде муниципалитетов "убили" всю экономику и все потом перебежали в бюджетный сектор. Но если у вас все только начальники, чиновники и бюджетники, кто будет работать руками, создавать региональный продукт и платить налоги, и на что всех их содержать?

— В какой стадии вопрос создания в Курганской области свободной экономической зоны? Когда она может быть создана?

— Сегодня в регионе созданы уже три территории опережающего развития, это хороший инструмент, мы благодарны за это правительству Российской Федерации и лично Дмитрию Медведеву. После обсуждения с Антоном Силуановым мы направили заявку по созданию особой экономической зоны на территории области. Если правительство поддержит, появится особая экономическая зона на базовой площадке Курганского машиностроительного завода. Это связано еще и с диверсификацией оборонной промышленности. Заявка уже направлена в Минэкономразвития.

— Как идет сотрудничество региона с соседним Казахстаном?

— Неплохо. Буквально недавно был на форуме "Россия-Казахстан" в Омске, там встретился с двумя акимами. С одним из них мы давно общаемся, дружим, я попросил его поддержать нас по поставкам угля и щебня. Щебень нам необходим для того, чтобы выполнять национальный проект "Безопасные и комфортные дороги", потому что в пик сезонности работ неконтролируемый рост цен на щебень мешает выполнять нам муниципальный государственный заказ. Коллега обещал нас по этому поводу поддержать. Также у них достаточно неплохой уголь. У нас при подготовке к зиме иногда бывают такие же проблемы по углю, а многие котельные работают на угле. По этому поводу коллега тоже пообещал подумать. Так что двигаемся, работаем вместе. Сейчас готовимся встречать гостей.

— Как идет сотрудничество региона с Китаем? Есть ли какие-то планы по курганским бизнес-миссиям в Китай? Приглашаете ли китайские делегации в регион?

— Мы рассматриваем такой вариант. Но миссия не должна быть ради миссии. Надо договориться, куда мы едем, что нас там ждет и что мы хотим от этого получить. А китайские делегации за последние полгода уже трижды были в Кургане. Это подтверждает достаточно живой интерес, но мы бы хотели выйти на конкретные проекты, а не просто кататься друг к другу в гости. С Китаем сегодня ситуация понятная, они рассматривают регионы, которые в их понимании примыкают к так называемому "Шелковому пути", смотрят, что там можно создать, построить. Мы тоже к этому делу присматриваемся и хотели бы, чтобы у нас в Курганской области такие проекты появились: торговля, логистика, производство. Готовимся, но еще раз говорю: поездки должны быть осмысленными. В Китае наши делегации уже были пару раз за этот год. Однако просто так ездить туда за бюджетный счет для нас не самоцель. Надо каждый раз понимать, что мы хотим получить. Есть пара проектов, мы обсуждаем с Китаем, в том числе с провинцией Шаньси. Там достаточно сильная ассоциация предпринимателей, они были у нас в регионе, им понравились определенные наработки, сейчас мы обсуждаем подписание соглашения, которое должен утвердить МИД России. На базе этого соглашения будем далее сотрудничать.

— Вы ранее заявляли о высокой значимости восстановления храма в Чимеево, который был уничтожен пожаром, и поддержали инициативу создания специального фонда "Чимеевская святыня". Сколько средств уже поступило в фонд? Есть ли уже решение, в каком виде будет восстановлен храм? В какие сроки возможно его восстановление?

—Чимеевский храм являлся памятником архитектуры и истории, это не просто церковь. В фонд вошли крупные предприниматели, местные представители культуры, образования. На его счет уже поступило, по моей информации, почти 12 миллионов рублей. Строительные работы уже начаты — заливается бетонная подушка под основание храма. Сам храм будет каменный, так проголосовал фонд. К нам из Архангельска приехал новый владыка – Даниил. Бразды правления в фонде передаются ему. Человек он духовный, жители приняли его хорошо, мы ему полностью доверяем. Храм построим.

— Вы писали, что чудотворная икона Божьей Матери, которая была повреждена пожаром, готовится к отправке на восстановление. Где она находится сейчас? Кто будет заниматься восстановлением иконы? Возможно ли это и в какие сроки?

— Да, икона очень сильно пострадала. От нее остались крупные деревянные фрагменты, ризница и панагия. Если я не ошибаюсь, то все это будет использовано при восстановлении иконы.

— Вы сообщали о планах по объединению осенью двух районов — Петуховского и Макушинского, они должны стать пилотными в реформе оптимизации управления в Курганской области. Планы остаются в силе? В какой стадии этот процесс? Будете ли проводить опрос населения перед объединением?

— Не совсем верная трактовка. Речь не идет об объединении двух районов, это путаница. Речь идет о том, чтобы создать вместо кучи администраций в этих районах объединенные муниципальные округа. Соответствующие изменения в 131-й федеральный закон "Об основах местного управления" подписал президент чуть более года назад. В Петуховском районе есть город Петухово, там есть городская администрация, городская дума. Рядом также есть районная администрация и районная дума. А в самом районе еще, по-моему, 26 поселковых администраций и 26 дум. Денег ни у кого нет. У населения огромное количество вопросов и претензий. У жителей нет нормальных муниципальных услуг, потому что нет освещения, нет дорог. Сегодня 131-й федеральный закон позволяет создать единую администрацию, единый объединенный муниципальный округ. Мы провели опрос, большинство жителей поддержали. То есть речь не идет об объединении районов, речь идет об упрощении административной структуры. Вопрос один — нам шашечки или ехать? Нужна нам замысловатая разбухшая и малоэффективная структура или нормальные муниципальные услуги, оказываемые небольшим количеством чиновников? Задача такая – единая администрация, единый муниципальный округ и вперед. После Нового года запускаем.

— В июле вы сообщали, что пять инвесторов, в том числе иностранные компании, готовы начать производство на свободных площадках Курганского машиностроительного завода. Есть ли компании, которые уже начали работу? Какие это компании?

— По сообщениям коллег два проекта уже находятся на этапе обсуждения конкретных условий, остальные – также в переговорах и в ожидании создания особой экономической зоны на базе Курганского машиностроительного завода. Тут важно отметить необходимость самого КМЗ двигаться более активно в этом направлении. Наша задача – контролировать ситуацию в части повышения деловой активности и создания условий, приводить инвесторов, а их задача – с ними договариваться и запускать новые проекты. Также идут переговоры с иностранными компаниями. Я надеюсь, что они договорятся. Наша задача – обеспечить коммуникации. Но каждый должен выполнять свою работу.

— Какова сейчас ситуация в Курганской сельхозакадемии, где студентам приостанавливали выплату стипендий? Ранее сообщалось о смене руководства вуза и долгах.

— Я благодарен федеральному правительству, лично министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который прилетал в Курган. Это, видимо, специфика похожих регионов, как и во многих других сферах, — прошлое руководство откровенно запустило ситуацию в сельхозакадемии, она была абсолютно патовой — долги учебного заведения составили 275 миллионов рублей, стипендии не платились, коммунальные услуги не оплачивались, часть объектов отрезали от сетей. Зато огромное количество начальников и упор на достижения предыдущих поколений. Дмитрий Патрушев принял решение выделить 220 миллионов рублей на погашение наиболее острых долгов академии. На сегодняшний день остались штрафы и пени, но это будет решаться позднее. В академии назначен новый исполняющий обязанности ректора. Также мы определили куратора из правительства Курганской области, чтобы он сопровождал процесс, потому что люди науки и образования нередко увлекаются процессом и его описанием, но иногда забывают, что за все в этой жизни надо платить. Если мы хотим сохранить академию, надо заниматься каждый день и финансовой и хозяйственной составляющими. Учебное заведение откровенно довели до ручки: дороги плохие, здания старые, общежития разрушены, в ряде зданий электроэнергия и тепло отключены. Много грустных аллегорий со сценой из фильма "Собачье сердце". Теперь очень многое зависит от нового исполняющего обязанности ректора, мы тоже будем помогать. Федеральные средства выплачены, студенты стипендии получили, далее надо шевелить ногами и руками самим.

— Как дела у вашей собаки? Удается проводить с ней время?

— Отлично, она уже большая. Видимся редко, но от этого каждый раз искренне.

— Что это за порода?