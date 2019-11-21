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РИА Новости

На Алтае четверо подруг похитили и истязали знакомую

12:07 21.11.2019 (обновлено: 12:08 21.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Четверо жительниц Горно-Алтайска предстанут перед судом по обвинению в похищении и истязании девушки, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, одна из обвиняемых, находясь в квартире в Горно-Алтайске, в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений избила потерпевшую, при этом причинив перелом ребра.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 ноября, 09:19
Житель Югры истязал экс-супругу, удерживая ее и детей против их воли
"Позже к пыткам присоединились ещё три женщины — они обливали потерпевшую горячим чаем, душили шнуром электрического удлинителя, подожгли ей волосы на голове. Однако и на этом всё не прекратилось. Женщины вывезли свою жертву из квартиры и сутки удерживали в доме одной из обвиняемых до приезда полиции", - говорится в сообщении.
В результате случившегося женщина получила многочисленные телесные повреждения. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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Алтайский крайГорно-АлтайскПроисшествия
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