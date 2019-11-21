На Алтае четверо подруг похитили и истязали знакомую

По данным ведомства, одна из обвиняемых, находясь в квартире в Горно-Алтайске, в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений избила потерпевшую, при этом причинив перелом ребра.

"Позже к пыткам присоединились ещё три женщины — они обливали потерпевшую горячим чаем, душили шнуром электрического удлинителя, подожгли ей волосы на голове. Однако и на этом всё не прекратилось. Женщины вывезли свою жертву из квартиры и сутки удерживали в доме одной из обвиняемых до приезда полиции", - говорится в сообщении.