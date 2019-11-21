Эксперт прокомментировал призыв Дурова удалить WhatsApp

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с "360" заявил, что в большинстве мессенджеров достаточно дыр, "куда можно залезть и что-то взять".
Он пояснил, что люди оставляют данные "в бог весть знает каких местах. <…> Вообще народ, по большому счету, живет в интернете".
Кроме того, по мнению Букштейна, специалисты по кибербезопасности моментально реагируют на уязвимости.
"Не один он (Павел Дуров — Прим. ред.) видит при всей своей компетентности недостатки мессенджеров. На них указывают, и никто ими не манкирует, потому что это подрыв авторитета", — пояснил он.
В среду создатель Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
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