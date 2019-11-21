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РИА Новости

Эксперт прокомментировал призыв Дурова удалить WhatsApp

12:04 21.11.2019
11641
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с "360" заявил, что в большинстве мессенджеров достаточно дыр, "куда можно залезть и что-то взять".
Он пояснил, что люди оставляют данные "в бог весть знает каких местах. <…> Вообще народ, по большому счету, живет в интернете".
Кроме того, по мнению Букштейна, специалисты по кибербезопасности моментально реагируют на уязвимости.

"Не один он (Павел Дуров — Прим. ред.) видит при всей своей компетентности недостатки мессенджеров. На них указывают, и никто ими не манкирует, потому что это подрыв авторитета", — пояснил он.

Кроме того, Букштейн отметил, что борьба с конкурентом не принесет Дурову результатов, так как WhatsApp захватил "широкие слои трудящихся". Кроме того, не все читают сообщения основателя Telegram.
В среду создатель Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
Логотип мессенджера WhatsApp
1 октября, 01:27
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