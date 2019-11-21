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РИА Новости

РИА представит свои VR-проекты на КИДПРО-2019

11:50 21.11.2019 (обновлено: 12:48 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка в очках виртуальной реальности
Девушка в очках виртуальной реальности
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. РИА Новости презентует свои проекты в формате виртуальной реальности на V конференции "Индустрии детского полезного развивающего отдыха" (КИДПРО), которая пройдет в Москве 22 – 23 ноября. Гости форума смогут ознакомиться в VR-историями "Слепые в большом городе" и "Механика аутизма. Почему они так реагируют" как на русском, так и на английском языках.
"Дети с нарушениями зрения и с расстройством аутистического спектра отдыхают в лагерях наравне с обычными детьми, но вожатые и персонал не всегда достаточно готовы к работе с ними. Наши проекты позволяют изнутри понять, с какими проблемами такие люди сталкивается и как их решают", – отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о том, как взаимодействуют с миром зрячих, осознают пространство и предметы. Проект "Механика аутизма" подготовлен при экспертной поддержке фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и информационной поддержке фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца". Он дает возможность пользователю увидеть мир глазами человека с расстройством аутистического спектра (РАС), показать, как у него рождаются те или иные реакции.
"МОСГОРТУР уделает большое внимание вопросам инклюзии. В 2015 году мы стали одними из первых, кто решился на проведение инклюзивных смен в загородных лагерях, а в 2018 году совместно с фондами и общественными организациями мы выпустили первую в Россию книгу об инклюзии в детском отдыхе. Также вожатые МОСГОРТУРа проходят специальную подготовку для работы с детьми с инвалидностью и участвуют в организации инклюзивных экскурсий в московских музеях. Появление VR- и AR-проектов позволит вожатым, персоналу лагеря и всем причастным к организации детского отдыха лучше понять, с чем сталкиваются дети с ОВЗ и инвалидностью, а значит, сделать все возможное, чтобы повысить качество их отдыха", - отметила генеральный директор МОСГОРТУРа Инна Голубева.
РИА Новости презентует VR-проект Музей исчезнувших картин на СПМКФ-2019
7 ноября, 11:00
РИА Новости презентует VR-проект "Музей исчезнувших картин" на СПМКФ-2019
РИА Новости экспериментирует с форматами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности с осени 2018 года. VR-проекты агентства – победители престижных премий и конкурсов таких как IPRA Golden World Awards 2019, European Digital Media Awards, Всероссийского конкурса для печатных и электронных СМИ "В союзе слова и добра", Communicator Awards, "Лучшие социальные проекты 2019".
Презентация пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.
КИДПРО – крупнейшая в России конференция в сфере детского отдыха, в которой ежегодно участвует более 1000 отечественных и иностранных экспертов отрасли. Организаторами конференции выступают Департамент культуры города Москвы и МОСГОРТУР.
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