В Праге на "Медиафоруме" обсуждают проблемы современной журналистики

ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости. Более 100 журналистов, дипломатов, юристов, политологов и медиаэкспертов из 20 стран принимают участие в трехдневном "Медиафоруме-2019", начавшемся в среду в Более 100 журналистов, дипломатов, юристов, политологов и медиаэкспертов из 20 стран принимают участие в трехдневном "Медиафоруме-2019", начавшемся в среду в Праге , передает корреспондент РИА Новости , также участвующий в работе мероприятия.

Организатором выступила редакция российского журнала "Международная жизнь" при участии независимого международного журнала Modern Diplomacy, а также журнала "Международни отношения" (Болгария).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТРАН И ВЗГЛЯДОВ

Среди участников – главный редактор Института Европы РАН Алексей Громыко, режиссер-документалист из США Дебора Скрентон, издатель Diplomat Magazine Майелин де Лара из Нидерландов, президент Международного института глобального анализа Тиберио Грациани из Италии, глава Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотны, немецкий эксперт по медиа и культурологии Йенс Вендланд, норвежский историк и блогер Бьорн Нистад, словацкий эксперт по медиаправу Петер Ошват и другие видные деятели медиасферы, с разными взглядами на ситуацию в журналистике и на пути ее развития.

Целью форума главред журнала "Международная жизнь" Армен Оганесян назвал поиск общих подходов и сближение позиций международного экспертного сообщества по таким вопросам, как журналистика в условиях идеологической многополярности, современный мир и ответственность журналистики, журналистика постинформационной эпохи или "золотой век дезинформации", информационно-коммуникационные технологии в контексте СМИ.

Медиаэксперт из Словакии Владимир Бачишин поделился с коллегами тем, как пытаются манипулировать СМИ политики в его стране, а бизнесмены перехватывают друг у друга популярные издания и пытаются скомпрометировать конкурентов.

"В наших СМИ любят писать о независимости в республике "всех и вся", о постсоциалистических достижениях. На сей счет мои коллеги придумали поговорку – "Словакия является самой независимой страной в Европе, потому что от нее ничего не зависит", - сказал Бачишин под смех участников форума.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОЛЬШЕ ПРИЕМ МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ

Тему посткоммунистического развития государств Центральной и Восточной Европы продолжил директор Центра по проблемам европейской интеграции из Минска Юрий Шевцов. На примере ряда стран этого региона он показал возможный путь развития Украины, ставшей на путь сотрудничества с ЕС.

"Поскольку на Украине закрываются крупные предприятия, люди в поисках работы отправляются к более удачливым соседям, прежде всего в Польшу. Уже сейчас в Польше проживает около 2,5 миллионов человек, а по прогнозам варшавских экспертов к 2030 году число украинцев в стране может составить от 8 до 10 миллионов человек", - сказал Шевцов.

"Таким образом, Польша может потерять свою моноэтничность, что грозит, кроме прочего, и возможным недовольством местного населения", - считает белорусский эксперт.

ТЕМА МИГРАЦИИ ТРЕБУЕТ НЕПРЕДВЗЯТОСТИ И ДЕЛИКАТНОСТИ

С большим интересом выслушали участники форума выступление директора по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петра Лидова-Петровского, который, затронув популярную в мировых СМИ тему миграции, высказался о том, как обстоят дела с этим в России.

"По количеству принятых мигрантов (около 12 миллионов человек) Россия делит третье-четвертое места с Германией, отставая лишь от США и Саудовской Аравии. Главные проблемы, сопутствующие приему и размещению мигрантов в России – это бюрократия, коррупция, сложности с пребыванием в стране временных работников", - сказал он.

"Порой, освещая эту тему, некоторые СМИ стараются делать заголовки и тексты "погорячее", хотя 70% населения России и так весьма негативно относится к прибывающим людям, в интеграции которых в российское общество государство заинтересовано. В итоге возникают напряженность, трения, порой преступления", - заявил Лидов-Петровский.

По словам эксперта, в освещении мигрантской темы стоит позаимствовать опыт других стран, где СМИ часто не спешат сообщать, например, о национальности человека, подозреваемого в совершении того или иного проступка или преступления, да и в целом эта тема требует от журналистов вдумчивого подхода и деликатности.

"Освещая темы миграции, каждое СМИ должно ясно понимать потенциальную цену собственной позиции. В случае национального конфликта – это человеческие жизни. Проблема комплексная, и здесь больше, чем по другим вопросам работники СМИ обязаны руководствоваться главными принципами журналистики – объективностью, непредвзятостью, доступностью разных точек зрения", - заключил Лидов-Петровский.

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Американка Дебора Скрентон поделилась с участниками форума своим опытом работы над документальным фильмом о рядовых военнослужащих США, посланных в марте 2003 года "устанавливать демократию" в Ираке.

"В моем фильме (фрагмент из которого был показан на форуме) нет закадрового комментатора происходящего. Также в нем нет политиков и генералов", - сказала Скрентон.

"Военная операция, ее начало и развитие, показаны в действиях и репликах рядовых американских военнослужащих. Раскрывая тот или иной сюжет, развивая его, создатели фильма заранее не знают, чем он закончится…" - поделилась автор.