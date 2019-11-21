СК завел дело против экс-начальника МЧС по Севастополю

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУМЧС России по городу Севастополю, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что экс-глава городского МЧС в мае 2016 года заключил с научно-производственным центром государственный контракт на оснащение специализированного класса подготовки должностных лиц и населения, однако в полном объеме подрядчиком обязательства по контракту фактически исполнены не были.