СК завел дело против экс-начальника МЧС по Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Бывший начальник севастопольского управления МЧС России подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУМЧС России по городу Севастополю, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, что экс-глава городского МЧС в мае 2016 года заключил с научно-производственным центром государственный контракт на оснащение специализированного класса подготовки должностных лиц и населения, однако в полном объеме подрядчиком обязательства по контракту фактически исполнены не были.
"Начальник ГУМЧС России по городу Севастополю, зная об этом, подписал подложный акт выполненных работ и иные документы, послужившие основанием для перечисления на расчетный счет подрядчика финансовых средств. Таким образом, причинил своими действиями материальный ущерб ведомству на сумму не менее 3,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.