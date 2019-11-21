На Ставрополье завели дело против мужчины, угрожавшего следователю

ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Уголовное дело возбудили в отношении жителя Ставрополья , который ударил и угрожал убийством следователю во время следственных действий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города, подозреваемого по статье УК РФ "угроза и насильственные действия в связи с производством предварительного расследования", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 ноября текущего года старший следователь следственного отдела по городу Георгиевску проводил следственные действия в ИВС с 25-летним жителем города, обвиняемым по двум уголовным делам по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера" и "убийство".

"Обвиняемый, испытывая неприязнь к следователю в связи с уголовным преследованием, порвал процессуальные документы, высказал следователю угрозы заказным убийством и ударил кулаком в лицо", - отмечается в сообщении.