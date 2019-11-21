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РИА Новости

На Ставрополье завели дело против мужчины, угрожавшего следователю

11:31 21.11.2019 (обновлено: 14:15 21.11.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Ставрополья, который ударил и угрожал убийством следователю во время следственных действий, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города, подозреваемого по статье УК РФ "угроза и насильственные действия в связи с производством предварительного расследования", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 ноября текущего года старший следователь следственного отдела по городу Георгиевску проводил следственные действия в ИВС с 25-летним жителем города, обвиняемым по двум уголовным делам по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера" и "убийство".
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"Обвиняемый, испытывая неприязнь к следователю в связи с уголовным преследованием, порвал процессуальные документы, высказал следователю угрозы заказным убийством и ударил кулаком в лицо", - отмечается в сообщении.
В настоящее время допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд судебных экспертиз, добавлено в сообщении.
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Ставропольский крайСледственный комитет РФГеоргиевскРоссияПроисшествия
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