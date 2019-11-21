"Добрый Новый год": москвичи сделают подарки для подопечных фондов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новогодние подарки для подопечных благотворительных фондов смогут сделать своими руками все желающие на мастер-классах в рамках акции "Добрый Новый год", сообщается на Новогодние подарки для подопечных благотворительных фондов смогут сделать своими руками все желающие на мастер-классах в рамках акции "Добрый Новый год", сообщается на сайте мэра Москвы.

"Жители столицы смогут сделать своими руками уникальные новогодние подарки и передать их в благотворительные фонды. В рамках акции "Добрый Новый год" со 2 по 8 декабря в культурных центрах всех городских округов пройдет более 110 мастер-классов. На них москвичи смогут создать оригинальные елочные игрушки, написать картины, изготовить предметы декора, подготовить поздравительные открытки и многое другое", — говорится в сообщении.

Мастер-класс "Новогодняя мягкая игрушка", где можно будет сделать игрушки из войлока, пройдет в Доме культуры "Стимул" 2 и 4 декабря в 17:45 и 6 декабря — в 16:00. Предварительная регистрация не нужна. С полным списком мастер-классов можно ознакомиться на сайте мэра.