В Волгограде потушили пожар на рынке

ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде, где горели торговые павильоны, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по области.
Ранее сообщалось, что на рынке в Дзержинском районе Волгограда около 9 часов по местному времени (8.00 мск) загорелись торговые павильоны, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. По информации ГУМЧС, огонь удалось быстро локализовать, пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован в 10.07 по местному времени (9.07 мск)", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Причина возгорания устанавливается.