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РИА Новости

В Волгограде потушили пожар на рынке

09:28 21.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде, где горели торговые павильоны, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по области.
Ранее сообщалось, что на рынке в Дзержинском районе Волгограда около 9 часов по местному времени (8.00 мск) загорелись торговые павильоны, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. По информации ГУМЧС, огонь удалось быстро локализовать, пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован в 10.07 по местному времени (9.07 мск)", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Причина возгорания устанавливается.
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