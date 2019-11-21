В Волгограде потушили пожар на рынке

Ранее сообщалось, что на рынке в Дзержинском районе Волгограда около 9 часов по местному времени (8.00 мск) загорелись торговые павильоны, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. По информации ГУМЧС, огонь удалось быстро локализовать, пострадавших нет.