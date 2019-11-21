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РИА Новости

В Волгограде загорелись торговые павильоны на рынке

09:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке в Дзержинском районе Волгограда, площадь уже локализованного пожара составила 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, сообщение о возгорании на рынке в Волгограде поступило около 9 часов по местному времени (8.00 мск).
"Горели торговые павильоны. К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения первого отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградский области… Им удалось не допустить распространение огня, в 9.34 (8.34 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, пострадавших нет, сейчас на месте идет проливка тлеющих очагов, причина пожара устанавливается.
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МЧС РФДзержинский районВолгоградРоссияПроисшествия
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