В Волгограде загорелись торговые павильоны на рынке

ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке в Дзержинском районе Волгограда, площадь уже локализованного пожара составила 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, сообщение о возгорании на рынке в Волгограде поступило около 9 часов по местному времени (8.00 мск).
"Горели торговые павильоны. К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения первого отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградский области… Им удалось не допустить распространение огня, в 9.34 (8.34 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, пострадавших нет, сейчас на месте идет проливка тлеющих очагов, причина пожара устанавливается.