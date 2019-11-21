Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T09:01+0300
https://ria.ru/20191121/1561188201.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151752/16/1517521625_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_a191ad23b80c09052b6a352629a93a88.jpg
РИА Новости

В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

09:01 21.11.2019
339
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили МЧС России с гуманитарной помощью
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 92-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявили в пресс-службе.
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская. 20 ноября 2019
20 ноября, 17:20
Мост в Станице Луганской открыли раньше запланированной даты
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 92 тысяч тонн гуманитарных грузов.
По данным ведомства, автомобили гуманитарного конвоя доставили в Луганск более 80 тонн наборов детского питания.
1402001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияВ мире
Рекомендуем
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
ЛНР заявила о прибытии украинских националистов в район Станицы Луганской
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин оценил заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
В ЛНР назвали причину досрочного открытия моста на КПП "Станица Луганская"
Автомобиль МЧС России с гуманитарной помощью
Колонна МЧС России доставила в Донецк более 160 тонн детского питания
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
В ЛНР прокомментировали план Киева по депортации жителей Донбасса
Петровское, Донбасс
ВСУ два дня подряд нарушают перемирие у Петровского, заявили в ДНР
Зенитный ракетный комплекс С-400
Посол Индии заявил, что не испытывает давления в связи с покупкой С-400
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла обещание Зеленского вернуть технику на украинские корабли
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Киев не предупреждал об открытии моста у станицы Луганской, заявили в ЛНР
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская. 20 ноября 2019
Мост в Станице Луганской открыли раньше запланированной даты
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
В ЛНР заявили, что опасаются активизации украинских диверсантов
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
Глава Якутии исполнил гимн со школьниками
Глава Якутии спел российский гимн со школьниками
Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня
Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
Лента новостейМолния