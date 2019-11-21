В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 92-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявили в пресс-службе.
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 92 тысяч тонн гуманитарных грузов.
По данным ведомства, автомобили гуманитарного конвоя доставили в Луганск более 80 тонн наборов детского питания.