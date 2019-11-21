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РИА Новости

В Бийске проверят обстоятельства гибели пенсионерки и ее внука при пожаре

08:56 21.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после того, как пенсионерка и ее 10-летний внук погибли во время пожара в частном доме в Бийске, сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.
Ранее ГУМЧС сообщало, что в ночь на четверг в частном доме на Огородной улице произошел пожар, после тушения были обнаружены тела 62-летней женщины и ее 10-летнего внука.
"Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту пожара в городе Бийске, в котором погибли два человека, в том числе несовершеннолетний", - говорится в релизе.
По данным следствия, накануне днем 10-летний мальчик пришел в гости к своей бабушке и решил остаться у нее ночевать. Ночью в доме произошло возгорание, очаг которого находился на крыше возле трубы печного отопления.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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"В настоящее время следователями назначена пожаро-техническая экспертиза, которая поможет установить причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФБийскРоссияПроисшествия
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