В Бийске проверят обстоятельства гибели пенсионерки и ее внука при пожаре

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после того, как пенсионерка и ее 10-летний внук погибли во время пожара в частном доме в Следователи организовали доследственную проверку после того, как пенсионерка и ее 10-летний внук погибли во время пожара в частном доме в Бийске , сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

Ранее ГУМЧС сообщало, что в ночь на четверг в частном доме на Огородной улице произошел пожар, после тушения были обнаружены тела 62-летней женщины и ее 10-летнего внука.

"Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту пожара в городе Бийске, в котором погибли два человека, в том числе несовершеннолетний", - говорится в релизе.

По данным следствия, накануне днем 10-летний мальчик пришел в гости к своей бабушке и решил остаться у нее ночевать. Ночью в доме произошло возгорание, очаг которого находился на крыше возле трубы печного отопления.