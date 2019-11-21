Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T03:41+0300
https://ria.ru/20191121/1561186322.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155162/81/1551628153_253:208:1428:869_1036x0_80_0_0_e438ccedf8c372e4bdbd24cbb0349c74.jpg
РИА Новости

Пентагон: Киев в июле выражал беспокойство из-за заморозки военной помощи

03:41 21.11.2019
136
© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента УкраиныИспытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента Украины
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Украинские власти в июле выражали обеспокоенность из-за заморозки США военной помощи, заявила на слушаниях по импичменту заместитель помощника министра обороны по России и Украине Лора Купер.
Представитель Пентагона рассказала конгрессменам, что с момента ее показаний, которые она давала в закрытом формате, она узнала новые подробности от своих сотрудников в оборонном ведомстве. В частности, в июле этого года к ним обратились из украинского посольства в США с вопросами относительно выделения военной помощи.
"Они спрашивали: что происходит с помощью?" - сообщила Купер, выступая в комитете палаты представителей по разведке. Она отметила, что в тот момент сотрудники Пентагона не были в курсе заморозки помощи, и ей также доподлинно неизвестно о причинах такого решения.
Представители посольства Украины, по ее словам, также говорили, что обеспокоены происходящим.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Вчера, 23:29
Столтенберг не стал комментировать скандал в США вокруг помощи Украине
Заявление Купер идет вразрез с утверждениями республиканцев, которые настаивают на том, что власти Украины не знали о решении приостановить выделение военной помощи Киеву.
Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Демократы начали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на размораживание помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена.
111001
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр призвала украинцев перестать верить Зеленскому
Иранский техник работает на ядерном объекте
Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
Сайт электронной платежной системы QIWI
В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
Замсекретаря генсовета Единой России Андрей Климов
Сенатор сообщил, когда может состояться визит правящей партии САР в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
Цех розлива коньяка
Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости
Крупнокалиберный автомат АШ-12
"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
Покупка в интернете
Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Столтенберг не стал комментировать скандал в США вокруг помощи Украине
Актриса Анна Михалкова
Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
Эво Моралес в Мехико
Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
03:58Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
03:47Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
Лента новостейМолния