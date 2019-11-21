Пентагон: Киев в июле выражал беспокойство из-за заморозки военной помощи

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Украинские власти в июле выражали обеспокоенность из-за заморозки США военной помощи, заявила на слушаниях по импичменту заместитель помощника министра обороны по России и Украине Лора Купер.

Представитель Пентагона рассказала конгрессменам, что с момента ее показаний, которые она давала в закрытом формате, она узнала новые подробности от своих сотрудников в оборонном ведомстве. В частности, в июле этого года к ним обратились из украинского посольства в США с вопросами относительно выделения военной помощи.

"Они спрашивали: что происходит с помощью?" - сообщила Купер, выступая в комитете палаты представителей по разведке. Она отметила, что в тот момент сотрудники Пентагона не были в курсе заморозки помощи, и ей также доподлинно неизвестно о причинах такого решения.

Представители посольства Украины, по ее словам, также говорили, что обеспокоены происходящим.

Заявление Купер идет вразрез с утверждениями республиканцев, которые настаивают на том, что власти Украины не знали о решении приостановить выделение военной помощи Киеву.