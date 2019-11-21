Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В следственных изоляторах В следственных изоляторах Москвы планомерно делают капремонт в камерах, чтобы улучшить условия, но оборудуют их по установленным нормам, о каких-то VIP-условиях речи не идет, сообщил в интервью РИА Новости начальник столичного управления ФСИН России Сергей Мороз

"Так называемых VIP-камер в наших учреждениях не существует. Все камеры следственных изоляторов оборудованы в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов", - сказал Мороз.

Он рассказал, что в то же время администрации учреждений проводят постоянную работу по улучшению материально-бытовых условий подозреваемых и обвиняемых, в частности, производятся капитальные и текущие ремонты камерных помещений, конечной целью которых является создание бытовых условий, отвечающих требованиям гигиены и санитарии.

По словам главы управления, только в 2019 году в более чем 700 камерах сделан ремонт.

В 2018 году правозащитники заявили, что нашли в СИЗО "Матросская тишина" камеры с VIP-условиями. По словам членов Общественной наблюдательной комиссии, для удобства арестантов там стоял современный холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз. Московский омбудсмен Татьяна Потяева после посещения изолятора заявила, что не нашла там VIP-камер, а только камеры после ремонта, в которых было чисто, не было протечек, а в туалетной комнате был установлен нормальный унитаз.