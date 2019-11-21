Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, повышающий эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий, сообщает пресс-служба кабмина.

Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О защите конкуренции", "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, а также будет способствовать предупреждению такой деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предлагает расширить способы получения антимонопольным органом информации и документов при проведении расследований, включить в извещение об осуществлении закупки предупреждения об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства, а также предусматривает ведение антимонопольным органом реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений.

Кроме того, правительство рассмотрит изменения в УК и УПК РФ, предлагающие ввести дополнительные отягчающие обстоятельства заключения картеля на торгах, увеличить на год максимальный срок лишения свободы за заключение или участие в картеле, а также установить максимальный срок лишения свободы за заключение картеля на торгах сроком в пять лет. Кроме того проект предлагает удвоить пороговые значения крупного и особо крупного дохода (ущерба), образующих состав преступления, а также позволить следователям СК РФ, наряду со следователями МВД осуществлять предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным по статье 178 УК РФ.

Пресс-служба кабмина сообщила, что будут рассмотрены и изменения в КоАП РФ, предлагающие возможность смягчения или полного освобождения от административной ответственности лиц, сотрудничающих с антимонопольным органом, а также устанавливающие административный штраф за воспрепятствование проведению проверок соблюдения антимонопольного законодательства, если это повлекло за собой невозможность проведения или завершения проверки.