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РИА Новости

Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений

02:47 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, повышающий эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий, сообщает пресс-служба кабмина.
Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О защите конкуренции", "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений, а также будет способствовать предупреждению такой деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предлагает расширить способы получения антимонопольным органом информации и документов при проведении расследований, включить в извещение об осуществлении закупки предупреждения об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства, а также предусматривает ведение антимонопольным органом реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений.
Кроме того, правительство рассмотрит изменения в УК и УПК РФ, предлагающие ввести дополнительные отягчающие обстоятельства заключения картеля на торгах, увеличить на год максимальный срок лишения свободы за заключение или участие в картеле, а также установить максимальный срок лишения свободы за заключение картеля на торгах сроком в пять лет. Кроме того проект предлагает удвоить пороговые значения крупного и особо крупного дохода (ущерба), образующих состав преступления, а также позволить следователям СК РФ, наряду со следователями МВД осуществлять предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным по статье 178 УК РФ.
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Пресс-служба кабмина сообщила, что будут рассмотрены и изменения в КоАП РФ, предлагающие возможность смягчения или полного освобождения от административной ответственности лиц, сотрудничающих с антимонопольным органом, а также устанавливающие административный штраф за воспрепятствование проведению проверок соблюдения антимонопольного законодательства, если это повлекло за собой невозможность проведения или завершения проверки.
"Для граждан - в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - в размере от одной тысячной до одной сотой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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