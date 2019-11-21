Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики

Масштабная программа модернизации тепловых электростанций на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей была утверждена правительством РФ в январе. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо.