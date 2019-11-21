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РИА Новости

РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области

02:16 21.11.2019
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© Фото : Минобороны РоссииУчения РВСН
Учения РВСН
© Фото : Минобороны России
Учения РВСН. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Военные Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уничтожили условные вооруженные формирования в рамках учений в Ивановской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По данным департамента, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области. Ракетчики совершили марш на полевые позиции, а также замаскировали их и организовали боевую охрану.
В ходе марша для обнаружения и уничтожения взрывных устройств военнослужащие применили машины дистанционного разминирования "Листва".
"По легенде учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы", - говорится в сообщении.
Ракетные войска
13 ноября, 05:10
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В ходе учений ракетчики провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению на дальних подступах к полевым позициям условных вооруженных формирований.
Отмечается, что учения позволят проверить подготовку личного состава, вооружения и военной техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.
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Ракетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФИвановская областьРоссияБезопасностьПроисшествия
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