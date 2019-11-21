РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Военные Ракетных войск стратегического назначения ( Военные Ракетных войск стратегического назначения ( РВСН ) уничтожили условные вооруженные формирования в рамках учений в Ивановской области , сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным департамента, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области. Ракетчики совершили марш на полевые позиции, а также замаскировали их и организовали боевую охрану.

В ходе марша для обнаружения и уничтожения взрывных устройств военнослужащие применили машины дистанционного разминирования "Листва".

"По легенде учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы", - говорится в сообщении.

В ходе учений ракетчики провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению на дальних подступах к полевым позициям условных вооруженных формирований.