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РИА Новости

Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию

01:58 21.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести расследование и лично в четверг заставить сложить полномочия депутата Верховной рады Романа Иванисова, если он действительно причастен к делу об изнасиловании.
Ранее агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Иванисов был осужден за изнасилование, он отбывал наказание в исправительной колонии в течение 2 лет 6 месяцев. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был ранее осужден за изнасилование. По его словам, судимость Иванисова была погашена и считается, что у него нет судимости. Лидер фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Иванисову стоит приостановить членство в партии на время проведения проверки. Иванисов, в свою очередь, приостановил членство во фракции на время проверки.
"Завтра (в четверг – ред.) у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально он причастен к расследованию криминального дела по поводу изнасилования… Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, то завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Новое время" во время визита в Очаков.
Зеленский также подчеркнул, что в случае причастности Иванисова к изнасилованию, он будет также наказан за "подчистку данных".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:28
Зеленский заявил, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады
"Всех людей из партии "Слуга народа" мы брали из народа, простые люди, которые никогда не были в политике, и служба безопасности их проверяла, и МВД. Если почищены данные – будет расследование, это я тоже обещаю", - заключил президент.
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