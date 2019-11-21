Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию

"Завтра (в четверг – ред.) у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально он причастен к расследованию криминального дела по поводу изнасилования… Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, то завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Новое время" во время визита в Очаков.