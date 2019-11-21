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РИА Новости

В Лондоне масштабная выставка "оживит" историю Трои и связанных с ней мифов

01:14 21.11.2019 (обновлено: 03:11 21.11.2019)
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© РИА Новости / Мария ТабакЭкспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
Экспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Экспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Реальный древний город Троя, связанные с ним мифы и их "жизнь" на протяжении более чем 3 тысяч лет – таковы основные темы масштабной выставки в Британском музее, открывающейся в четверг.
"Это первая большая выставка, посвященная Трое, в Великобритании, и первая, на которой представлены "троянские" находки Генриха Шлимана. В свое время Британский музей отказался выставить найденные Шлиманом вещи, объяснив свой отказ отсутствием достаточного места. Теперь мы очень рады тому, что, наконец, можем показать их у нас", - сказал РИА Новости один из кураторов выставки.
Экспонаты – всего их на выставке более 300 – были привезены со всего мира. Значительная часть находок Шлимана, в том числе амфоры, оружие, каменные скульптуры, были предоставлены берлинскими музеями и в Великобританию "приехали" впервые за 150 лет.
Первая – самая большая часть выставки – является, по сути, изложением трех главных эпосов, связанных с Троей - "Илиады", "Одиссеи" и "Энеиды" - с помощью материальных объектов. Здесь можно увидеть многочисленные варианты изображения гибели Ахилла, суда Париса, встречи Одиссея с сиренами, страданий Кассандры и смерти Гектора – скульптурные, графические, высеченные в камне и отлитые в бронзе.
© РИА Новости / Мария ТабакЭкспонаты посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
Экспонаты посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Экспонаты посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
Значение древних эпосов трудно преувеличить: еще в первом веке до нашей эры их вовсю уже зубрили школьники. На выставке можно увидеть фрагмент египетского папируса, относящийся к 29-19 годам до нашей эры, на котором неизвестный школьник семь раз переписал одну и ту же строчку из "Энеиды". В 400-500 годах новой эры его собрат переписывал – уже на дощечку – строки из "Илиады".
Особое внимание на выставке уделено образу Елены Прекрасной, из-за которой началась великая Троянская война, которую так живо описал Гомер, но которая пока не нашла однозначного исторического подтверждения.
Вторая часть выставки посвящена реальному городу Троя, находившемуся на территории современной Турции. Здесь можно увидеть и первую находку, обнаруженную на месте, где некогда стояла Троя – римскую мозаику 300-400 года н.э. Находки Шлимана, многие из которых относились отнюдь не к "гомеровской" Трое, а к более ранним эпохам, также представлены в этой секции: это и кувшины в форме животных, и амфоры с тремя ножками, и различные предметы оружия и быта.
© РИА Новости / Мария ТабакЭкспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
Экспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Экспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
Третья часть экспозиции повествует о преломлении "троянских" мифов в более поздних культурах.
"Например, Ахилл был идеальным героем эпохи романтизма. Миф об Одиссее, бесконечно скитающемся в поисках своего дома, равно созвучен и современной культуре, и предшествующим эпохам. Героизация войны стала совсем сомнительной после двух мировых войн 20 века, а судьба женщин – и несчастной Кассандры, и оставшейся одной Андромахи, и едва не принесенной в жертву Ифигении, и мудрой Пенелопы – получила в современном мире новое звучание", - отметила куратор выставки.
© РИА Новости / Мария ТабакЭкспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
Экспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Экспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
Выставка "Троя: миф и реальность" продлится до 8 марта 2020 года.
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КультураБританский музейВеликобританияЛондонВ мире
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