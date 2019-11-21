Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2019 году он приходится на 21 ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака.
Международный день отказа от курения был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1970-е годы.
В 2005 году вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Она стала одним из самых широко признанных договоров в истории Организации Объединенных Наций, насчитывающим более 180 стран и охватывающим 90% населения мира.
ВОЗ считает табакокурение одной из самых значительных угроз для здоровья населения, ежегодно от нее гибнет более восьми миллионов человек. Более семи миллионов случаев смерти происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 1,2 миллиона – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.
Вторичный табачный дым – это дым, которым наполнен воздух в ресторанах, офисных помещениях или других закрытых помещениях, где люди потребляют такие табачные изделия, как сигареты, папиросы и кальянный табак. В табачном дыме присутствует более 7000 химических веществ, из которых по меньшей мере 250 наносят вред здоровью, а не менее 69 – являются известными канцерогенами.
Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы.
По мнению американских ученых, самыми опасными для курильщиков являются сигареты без фильтра. Нефильтрованные сигареты увеличивают риск умереть от рака легких в два раза и повышают вероятность смерти на 30%.
В последние годы среди курильщиков получили распространение вейперы, которые курят не обычные сигареты, а сигареты с электронной начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как безопасную альтернативу обычным сигаретам.
Однако электронные сигареты также небезопасны. Они представляют собой ингаляторы, в которых нагревается и испаряется жидкость. В жидкостях для вейпов есть токсичные вещества: фенолы, раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызывающий рак, и свинец, который вредит нервной и сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и табаком выделяются потенциально канцерогенные вещества.
По состоянию на конец октября 2019 года, в США из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, умерли 37 человек, а число заболевших превысило 1,8 тысячи.
Научные исследования показывают, что курение кальяна также опасно для человека, поскольку вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Кроме того, оно сопряжено с рисками передачи таких инфекций, как туберкулез. Опасность представляют и бестабачные кальяны, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний – устройство кальяна является благоприятной средой для размножения бактерий.
Главная опасность курения – быстро возникающая зависимость, с которой в будущем сложно справиться. 98% тех, кто курит регулярно, пытаются бросить, но терпят неудачу либо сразу, либо возвращаются к курению в течение года. Бросив курить в любом возрасте, можно приобрести существенные преимущества для здоровья. В частности, те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших людей.
По данным Роспотребнадзора, ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака в Российской Федерации, погибают, около 300 тысяч граждан.
В целях снижения болезней, ассоциированных с потреблением табака, в России принят комплекс мер, направленных на создание базовых условий для защиты здоровья россиян.
В 2008 году Россия присоединилась к разработанной ВОЗ конвенции по борьбе против табака, а затем приняла национальную Концепцию по противодействию потребления табака на 2010-2015 годы. С 2013 года в стране действует закон "Об охране здоровья граждан от последствий потребления табака".
В июле 2019 года правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.
По данным Минздрава, с начала реализации антитабачной кампании количество курильщиков в стране снизилось на 21%. По прогнозам, доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, увеличится к 2020 году до 50%, а к 2025 – до 60%.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников