Международный день отказа от курения был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1970-е годы.

ВОЗ считает табакокурение одной из самых значительных угроз для здоровья населения, ежегодно от нее гибнет более восьми миллионов человек. Более семи миллионов случаев смерти происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 1,2 миллиона – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.