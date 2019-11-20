В ДНР опасаются активизации деятельности украинских диверсантов

"МГБ ДНР получена информация, что украинскими властями вынашиваются планы реукраинизации населения Донбасса, которые были озвучены в опубликованном в украинских социальных сетях так называемом проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

В ведомстве отметили, что этот документ показывает, что Киеву нужна лишь территория, а не сами жители Донбасса. "Кроме того, с целью распространения панических настроений среди населения республики возможна активизация деятельности на территории ДНР разведывательно-диверсионных групп противника", - добавили в ведомстве.