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РИА Новости

В ДНР опасаются активизации деятельности украинских диверсантов

21:28 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики не исключает активизации украинских диверсионно-разведывательных групп на территории ДНР, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в украинском сегменте социальных сетей активно распространяется информация о том, что власти Украины на государственном уровне готовят план депортации народа Донбасса.
"МГБ ДНР получена информация, что украинскими властями вынашиваются планы реукраинизации населения Донбасса, которые были озвучены в опубликованном в украинских социальных сетях так называемом проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.
В ведомстве отметили, что этот документ показывает, что Киеву нужна лишь территория, а не сами жители Донбасса. "Кроме того, с целью распространения панических настроений среди населения республики возможна активизация деятельности на территории ДНР разведывательно-диверсионных групп противника", - добавили в ведомстве.
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